***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAşağıda ünvanları belirtilen Grup Şirketlerimiz aktiflerinde kayıtlı bulunan Bera Holding A.Ş. hisse senetlerinden karşılarında belirtilen miktarlarını 3.kişilere satmış olup, anılan satış işlemleri için satışı gerçekleştiren Grup Şirketleri tarafından KAP'ta ayrıca açıklama yapılmıştır.1- Kompen Pvc Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. Tic. A.Ş. 3.000.000 adet2- Kongaz Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1.000.000 adet3- Koveka Konya ve Karaman Tekstil San. Dış Ticaret A.Ş. 1.250.000 adet4- Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret A.Ş. 2.000.000 adet5- Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 5.000.000 adet6- Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil San. Tic. A.Ş. 7.500.000 adet7- Kombassan Giyim Gıda Turizm San. İç ve Dış Tic. A.Ş. 1.250.000 adethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861666BIST