***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.07.2020 17:03
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aşağıda ünvanları belirtilen Grup Şirketlerimiz aktiflerinde kayıtlı bulunan Bera Holding A.Ş. hisse senetlerinden karşılarında belirtilen miktarlarını 3.kişilere satmış olup, anılan satış işlemleri için satışı gerçekleştiren Grup Şirketleri tarafından KAP'ta ayrıca açıklama yapılmıştır.
1- Kompen Pvc Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. Tic. A.Ş. 3.000.000 adet
2- Kongaz Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1.000.000 adet
3- Koveka Konya ve Karaman Tekstil San. Dış Ticaret A.Ş. 1.250.000 adet
4- Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret A.Ş. 2.000.000 adet
5- Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 5.000.000 adet
6- Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil San. Tic. A.Ş. 7.500.000 adet
7- Kombassan Giyim Gıda Turizm San. İç ve Dış Tic. A.Ş. 1.250.000 adet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861666
BIST
18:05119.202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 170,47
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.202
En Düşük
118.221
18:056,8503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8527
En Düşük
6,8335
18:057,9700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0313
|Açılış
|: 7,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9719
En Düşük
7,9191
18:05418,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 3,74
|Açılış
|: 418,95
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
419,93
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.211,20
|42.103.573
|% 10,00
|
|BRYAT
|91,30
|39.867.449
|% 10,00
|
|CEOEM
|4,84
|63.122.020
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|23.392.823
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|7.720.213
|% 10,00
|
|SELGD
|3,24
|1.610.233
|% -10,00
|
|YONGA
|29,38
|296.083
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|16.307.900
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|616.904
|% -9,93
|
|BERA
|8,17
|117.581.723
|% -8,92
|
|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
|
|ASELS
|35,08
|1.797.752.832
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
|
|ALKIM
|13,78
|615.767.212
|% -2,41
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
|
|IHLAS
|0,91
|164.826.702
|% 3,41
|
|KARSN
|3,09
|471.220.355
|% 1,31
|
|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7332
|8,7770
|% 0,50
|
|Frank
|7,3947
|7,4392
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8207
|1,8298
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|12,00
|
|Altın Gr.
|419
|419
|3,82
|
|Cumhuriyet
|2.728
|2.752
|28,10
|
|Tam
|2.810
|2.830
|35,20
|
|Yarım
|1.364
|1.381
|14,20
|
|Çeyrek
|684
|691
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,59
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|5,01
|5,02
|0,04
|
|B. Petrol
|43,17
|43,17
|-0,16
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 119, 061 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 16, 885.00 milyon TL de
-
17:59IHYAY
Yüzde 9.57 oranında artışla 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 418, 406 adet işlem
-
17:58OSMEN
Yüzde 9.93 oranında artışla 15.16 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 568 adet işlem
-
17:57KRGYO
Yüzde 9.90 oranında artışla 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 691, 272 adet işlem
-
17:56KLNMA
Yüzde 4.31 oranında artışla 54.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 223, 855 adet işlem