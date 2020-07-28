***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2020 14:42
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.05.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Grup Şirketlerimizden MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat San. Ve Tic. A.Ş. ile STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. arasında yapılan toplam 29 adet özel maksatlı teçhizat ve hizmet alımına ilişkin sözleşme kapsamında olmak üzere, kalan son 6 adet Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı, Kabul Heyeti tarafından düzenlenen KABUL TUTANAĞI ile birlikte teslim edilmiştir. Bu teslimatla birlikte ihale konusu 29 adet kurtarıcının tamamı başarı ile gerçekleştirilmiş olmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862407
BIST
15:591.179
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -16,93
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.175
15:596,9338
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0730
|Açılış
|: 7,0220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
15:598,1377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0731
|Açılış
|: 8,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
15:59431,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,92
|Açılış
|: 431,73
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|100,10
|65.939.041
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|750.824
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|31.065.546
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|89.248.230
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|43.475.950
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|35.222.082
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|386.840
|% -9,88
|
|DENGE
|1,79
|307.098
|% -9,60
|
|ISBTR
|42.000,00
|266.400
|% -9,19
|
|DARDL
|13,09
|1.143.803
|% -8,53
|
|ASELS
|37,80
|2.057.901.377
|% 0,32
|
|GUSGR
|6,18
|1.654.034.156
|% 9,19
|
|KRDMD
|3,13
|1.033.856.197
|% 0,64
|
|EKGYO
|2,28
|914.090.548
|% -1,72
|
|GARAN
|7,52
|888.552.887
|% -3,22
|
|EKGYO
|2,28
|914.090.548
|% -1,72
|
|KRDMD
|3,13
|1.033.856.197
|% 0,64
|
|IHLAS
|0,93
|267.546.123
|% -6,06
|
|GUSGR
|6,18
|1.654.034.156
|% 9,19
|
|GSDHO
|2,69
|471.099.447
|% 2,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9004
|8,9450
|% 0,89
|
|Frank
|7,5308
|7,5762
|% 1,26
|
|Riyal
|1,8416
|1,8508
|% 0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|-5,11
|
|Altın Gr.
|432
|432
|2,84
|
|Cumhuriyet
|2.831
|2.866
|39,30
|
|Tam
|2.916
|2.948
|40,50
|
|Yarım
|1.416
|1.439
|19,70
|
|Çeyrek
|710
|720
|9,80
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|5,30
|5,32
|-0,12
|
|B. Petrol
|43,84
|43,84
|-0,06
|
Seans Raporu
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16:16XU100
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