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***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.07.2020 14:42
GÜNCEL HABERLER



***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.05.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Grup Şirketlerimizden MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat San. Ve Tic. A.Ş. ile STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. arasında yapılan toplam 29 adet  özel maksatlı teçhizat ve hizmet alımına ilişkin sözleşme kapsamında olmak üzere, kalan son 6 adet Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı, Kabul Heyeti tarafından düzenlenen KABUL TUTANAĞI ile birlikte teslim edilmiştir. Bu teslimatla birlikte ihale konusu 29 adet kurtarıcının tamamı başarı ile gerçekleştirilmiş olmaktadır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862407


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FMIZP 100,10 65.939.041 % 10,00  
TKURU 44,66 750.824 % 10,00  
DOKTA 28,16 31.065.546 % 10,00  
KONYA 500,60 89.248.230 % 10,00  
KENT 2.675,50 43.475.950 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,9004 8,9450 % 0,89  
Frank 7,5308 7,5762 % 1,26  
Riyal 1,8416 1,8508 % 0,84  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.937 1.938 -5,11  
Altın Gr. 432 432 2,84  
Cumhuriyet 2.831 2.866 39,30  
Tam 2.916 2.948 40,50  
Yarım 1.416 1.439 19,70  
Çeyrek 710 720 9,80  
Gümüş.Ons 23,82 23,86 -0,75  
Gümüş Gr. 5,30 5,32 -0,12  
B. Petrol 43,84 43,84 -0,06  
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