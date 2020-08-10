***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu tarafından 10.08.2020 tarih ve 24 sayılı karar ile sermaye artırımına ilişkin alınan 15.06.2020 tarih ve 2020/17 numaralı karar iptal edilmiş olup, İşlemin iptaline ilişkin 10.08.2020 tarihinde 19924/OFD kayıt numarası ile Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867277BIST