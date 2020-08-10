***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.08.2020 15:53
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu tarafından 10.08.2020 tarih ve 24 sayılı karar ile sermaye artırımına ilişkin alınan 15.06.2020 tarih ve 2020/17 numaralı karar iptal edilmiş olup, İşlemin iptaline ilişkin 10.08.2020 tarihinde 19924/OFD kayıt numarası ile Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867277
BIST
18:051.076
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 14,93
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.079
En Düşük
1.039
18:057,2999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0092
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
18:058,5891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0565
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
18:05478,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,07
|Açılış
|: 478,21
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,82
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MZHLD
|14,96
|82.534
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|6.095.664
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|294.571
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|886.122
|% 10,00
|
|QNBFL
|129,80
|35.485.548
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|704.268
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|3.070.730
|% -9,96
|
|VKFYO
|9,44
|3.153.328
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.378.359
|% -9,74
|
|ISATR
|266.100,00
|266.100
|% -9,34
|
|ASELS
|18,03
|2.569.753.842
|% 7,39
|
|EKGYO
|1,98
|1.711.041.057
|% 1,02
|
|GARAN
|6,57
|958.678.710
|% -0,15
|
|GUSGR
|5,56
|822.016.878
|% 1,46
|
|KARSN
|2,93
|611.365.892
|% 8,12
|
|EKGYO
|1,98
|1.711.041.057
|% 1,02
|
|KARSN
|2,93
|611.365.892
|% 8,12
|
|KRDMD
|2,76
|526.796.880
|% 3,76
|
|TSKB
|1,07
|161.739.347
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,37
|201.798.818
|% 1,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2915
|7,2999
|% 0,13
|
|Euro
|8,5779
|8,5891
|% 0,66
|
|Sterlin
|9,5373
|9,5851
|% 0,53
|
|Frank
|7,9587
|8,0066
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9428
|1,9526
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.035
|2.035
|-0,12
|
|Altın Gr.
|479
|479
|1,63
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|28,84
|28,87
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|0,16
|
|B. Petrol
|44,98
|44,98
|0,58
|