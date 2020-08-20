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***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.08.2020 14:08
GÜNCEL HABERLER



***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                          Şirketimiz tarafından 10.08.2020 tarih ve 45 sayılı dilekçe ile, nakdi sermaye artışı başvurumuzun geri çekilmesi kararı hakkında SPK'ya yapılan müracaatın kabul edilerek "sermaye artırım başvurusunun işlemden kaldırıldığı" Kurul'un 17.08.2020 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-8333 sayılı yazısı ile Şirketimize bildirilmiştir.
 
Kamuoyuna ve paydaşlarımıza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870315


BIST



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BIST En Aktif Hisseler14:09
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BERA 8,47 30.231.806 % 10,00  
KENT 2.244,10 4.519.617 % 10,00  
MRSHL 135,30 1.245.885 % 10,00  
TLMAN 17,42 8.378.737 % 9,97  
TRCAS 3,71 33.495.143 % 9,76  
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14:09 Alış Satış %  
Dolar 7,3490 7,3532 % 0,89  
Euro 8,7019 8,7095 % 0,82  
Sterlin 9,6085 9,6567 % 0,86  
Frank 8,0264 8,0747 % 1,10  
Riyal 1,9523 1,9621 % 0,69  
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14:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.930 1.930 1,70  
Altın Gr. 452 452 -0,13  
Cumhuriyet 3.010 3.056 -95,00  
Tam 2.995 3.071 -89,57  
Yarım 1.448 1.486 -43,33  
Çeyrek 726 743 -21,66  
Gümüş.Ons 26,90 26,93 0,21  
Gümüş Gr. 6,29 6,31 0,03  
B. Petrol 44,86 44,86 -0,51  
Seans Raporu 14:09
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