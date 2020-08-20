***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.08.2020 14:08
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 10.08.2020 tarih ve 45 sayılı dilekçe ile, nakdi sermaye artışı başvurumuzun geri çekilmesi kararı hakkında SPK'ya yapılan müracaatın kabul edilerek "sermaye artırım başvurusunun işlemden kaldırıldığı" Kurul'un 17.08.2020 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-8333 sayılı yazısı ile Şirketimize bildirilmiştir.
Kamuoyuna ve paydaşlarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870315
BIST
14:091.117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -7,84
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.114
14:097,3532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0646
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
14:098,7095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0711
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7095
En Düşük
8,6034
14:09455,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,35
|Açılış
|: 455,87
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler14:09
|BERA
|8,47
|30.231.806
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.245.885
|% 10,00
|
|TLMAN
|17,42
|8.378.737
|% 9,97
|
|TRCAS
|3,71
|33.495.143
|% 9,76
|
|TKURU
|80,10
|3.238.941
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|30.861
|% -9,97
|
|ORMA
|9,86
|76.031
|% -9,95
|
|FADE
|5,56
|10.267.497
|% -9,89
|
|ARTI
|2,68
|2.120.830
|% -9,76
|
|PETKM
|4,41
|2.194.197.603
|% 4,26
|
|TUPRS
|87,10
|1.806.257.930
|% 1,34
|
|RTALB
|60,25
|550.060.905
|% 3,52
|
|GARAN
|7,16
|493.846.292
|% -1,65
|
|TCELL
|15,27
|449.353.680
|% 0,13
|
|PETKM
|4,41
|2.194.197.603
|% 4,26
|
|EKGYO
|2,03
|334.310.784
|% -1,46
|
|ZOREN
|2,81
|366.327.521
|% 6,04
|
|KRDMD
|2,99
|385.680.022
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,15
|195.480.644
|% -1,38
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3490
|7,3532
|% 0,89
|
|Euro
|8,7019
|8,7095
|% 0,82
|
|Sterlin
|9,6085
|9,6567
|% 0,86
|
|Frank
|8,0264
|8,0747
|% 1,10
|
|Riyal
|1,9523
|1,9621
|% 0,69
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|1,70
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|3.010
|3.056
|-95,00
|
|Tam
|2.995
|3.071
|-89,57
|
|Yarım
|1.448
|1.486
|-43,33
|
|Çeyrek
|726
|743
|-21,66
|
|Gümüş.Ons
|26,90
|26,93
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,31
|0,03
|
|B. Petrol
|44,86
|44,86
|-0,51
|
Seans Raporu
14:09
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