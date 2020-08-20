***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 10.08.2020 tarih ve 45 sayılı dilekçe ile, nakdi sermaye artışı başvurumuzun geri çekilmesi kararı hakkında SPK'ya yapılan müracaatın kabul edilerek "sermaye artırım başvurusunun işlemden kaldırıldığı" Kurul'un 17.08.2020 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-8333 sayılı yazısı ile Şirketimize bildirilmiştir.Kamuoyuna ve paydaşlarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870315BIST