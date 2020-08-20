***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.08.2020 16:01
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Grup şirketlerimizden Komel Enerji San.Tic.A.Ş.'nin 20.08.2020 tarihli Genel Kurulunda şirket sermayesi 12.500.000-TL'den 80.000.000-TL artırılarak 92.500.000-TL'ye çıkarılmıştır.
Artırılan 80.000.000-TL'nin tamamı şirketin ortaklarına olan borçlarından mahsup edilmek suretiyle karşılanmıştır.
Genel Kurul Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 20.08.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870364
BIST
17:171.128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,33
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.132
En Düşük
1.114
17:177,3468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0582
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
17:178,7018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0634
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7168
En Düşük
8,6034
17:17456,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,66
|Açılış
|: 456,18
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
460,05
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler17:17
|KLNMA
|46,20
|16.473.919
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|11.338.591
|% 10,00
|
|BERA
|8,47
|31.415.802
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.245.885
|% 10,00
|
|TKURU
|80,10
|3.591.782
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|35.624
|% -9,97
|
|ORMA
|9,86
|76.031
|% -9,95
|
|TGSAS
|8,71
|8.157.240
|% -9,93
|
|FADE
|5,56
|10.267.497
|% -9,89
|
|PETKM
|4,63
|3.728.063.805
|% 9,46
|
|TUPRS
|90,55
|3.206.133.502
|% 5,35
|
|GARAN
|7,18
|965.297.806
|% -1,37
|
|RTALB
|55,10
|821.470.516
|% -5,33
|
|EKGYO
|2,06
|772.379.119
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,06
|772.379.119
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,64
|176.286.782
|% 1,23
|
|VAKBN
|4,30
|369.444.876
|% 0,23
|
|SNGYO
|1,47
|117.894.395
|% 2,80
|
|ALBRK
|1,60
|98.607.973
|% 3,23
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3436
|7,3468
|% 0,80
|
|Euro
|8,6923
|8,7018
|% 0,73
|
|Sterlin
|9,6098
|9,6580
|% 0,88
|
|Frank
|8,0334
|8,0817
|% 1,19
|
|Riyal
|1,9508
|1,9606
|% 0,61
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|457
|457
|4,12
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.073
|-78,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-72,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-35,05
|
|Çeyrek
|730
|747
|-17,52
|
|Gümüş.Ons
|27,07
|27,11
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,38
|0,10
|