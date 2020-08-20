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***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.08.2020 16:01
GÜNCEL HABERLER



***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

     Grup şirketlerimizden Komel Enerji  San.Tic.A.Ş.'nin  20.08.2020 tarihli Genel Kurulunda şirket sermayesi 12.500.000-TL'den 80.000.000-TL artırılarak  92.500.000-TL'ye çıkarılmıştır.
 Artırılan 80.000.000-TL'nin  tamamı şirketin ortaklarına olan borçlarından mahsup edilmek suretiyle karşılanmıştır.    
Genel Kurul  Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 20.08.2020 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870364


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KLNMA 46,20 16.473.919 % 10,00  
DGGYO 10,67 11.338.591 % 10,00  
BERA 8,47 31.415.802 % 10,00  
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Tam 3.012 3.088 -72,46  
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Çeyrek 730 747 -17,52  
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Gümüş Gr. 6,36 6,38 0,10  
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