***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGrup şirketlerimizden Komel Enerji San.Tic.A.Ş.'nin 20.08.2020 tarihli Genel Kurulunda şirket sermayesi 12.500.000-TL'den 80.000.000-TL artırılarak 92.500.000-TL'ye çıkarılmıştır.Artırılan 80.000.000-TL'nin tamamı şirketin ortaklarına olan borçlarından mahsup edilmek suretiyle karşılanmıştır.Genel Kurul Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 20.08.2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870364BIST