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***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.12.2020 16:56



***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa Başkanlığı'nın 11.12.2020 tarih ve BİAŞ-2-5016 sayılı yazısı ile Holdingimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Holding hisseleri üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Holdingin Kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892828


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