***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.12.2020 16:56
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa Başkanlığı'nın 11.12.2020 tarih ve BİAŞ-2-5016 sayılı yazısı ile Holdingimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Holding hisseleri üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Holdingin Kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892828
BIST
17:141.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 9,49
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.365
En Düşük
1.343
17:147,8311
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0592
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
8,0280
En Düşük
7,8268
17:149,4970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0949
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,7363
En Düşük
9,4923
17:14464,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,87
|Açılış
|: 464,96
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
464,03
BIST En Aktif Hisseler17:14
|BRYAT
|326,70
|56.323.881
|% 10,00
|
|NIBAS
|82,50
|30.691.310
|% 10,00
|
|LINK
|56,65
|87.653.650
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|4.852.816
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|205.176.204
|% 10,00
|
|CASA
|117,90
|483.272
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,20
|6.632.043
|% -9,89
|
|EKIZ
|7,00
|296.294
|% -6,67
|
|SELEC
|15,39
|83.513.240
|% -6,27
|
|PKENT
|921,80
|992.760
|% -6,12
|
|GARAN
|9,55
|2.633.849.876
|% 0,53
|
|SISE
|7,21
|2.430.267.566
|% 0,70
|
|PETKM
|4,82
|1.448.000.357
|% 2,12
|
|TUPRS
|100,90
|1.362.512.693
|% 3,33
|
|DOHOL
|3,11
|1.270.999.004
|% 1,97
|
|DOHOL
|3,11
|1.270.999.004
|% 1,97
|
|SISE
|7,21
|2.430.267.566
|% 0,70
|
|TSKB
|1,77
|596.059.288
|% -3,28
|
|YKBNK
|2,98
|974.203.332
|% 1,36
|
|PETKM
|4,82
|1.448.000.357
|% 2,12
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8251
|7,8311
|% -0,75
|
|Euro
|9,4896
|9,4970
|% -0,99
|
|Sterlin
|10,3386
|10,3905
|% -1,19
|
|Frank
|8,8039
|8,8570
|% -0,67
|
|Riyal
|2,0898
|2,1002
|% -0,39
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|2,09
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.131
|-9,00
|
|Tam
|3.075
|3.153
|-0,13
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-0,07
|
|Çeyrek
|745
|762
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,94
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,08
|-0,02
|
|B. Petrol
|50,04
|50,04
|-0,21
|
Seans Raporu
17:14
daha fazla
-
17:27IDEAS
Yüzde 4.56 oranında artışla 12.61 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 147, 173 adet işlem
-
17:26IDEAS
Yüzde 5.06 oranında artışla 12.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 143, 342 adet işlem
-
17:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 43 artarak (% 0.90 ) 1, 512
-
17:23
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi DOHOL, TSKB, SISE
-
17:23SARKY
Yüzde 9.15 oranında artışla 10.62 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 909, 023 adet işlem