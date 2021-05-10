***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.05.2021 17:11
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 09.12.2019 tarihinde yapılan KAP açıklamasında 7194 sayılı Kanunun 41. maddesiyle 3332 sayılı Kanuna eklenen geçici 4.madde hükmü ile, Borsa İstanbul'da İşlem gören ve içinde Holdingimizin de bulunduğu bazı ortaklıkların, ortaklık ilişkisine müteallik ihtilafların çözümünü kapsayan yasal düzenlemenin de yer aldığı belirtilerek, bu Kanun kapsamında Şirketimizin taraf olduğu bir kısım ortaklık davalarının da "hüküm kurulmaksızın" sona ermesinin beklendiği ve bu davaların sona ermesi ile birlikte, Şirketimizce yatırılan ve yargı mercilerinde bekleyen yaklaşık 155 milyon Türk Lirası düzeyindeki nakit paradan 15 milyon TL düzeyinde yargılama giderleri ile maktu vekalet ücretleri kapsamında bir nakit çıkışı sonrasında Holdingimize 140 milyon TL düzeyinde nakit girişinin olacağının hesaplandığı ifade edilmiştir.
30.04.2021 tarihi itibariyle yukarıda yapılan açıklama kapsamında yargı mercileri tarafından verilen kararlar çerçevesinde bu güne kadar 139.584.831.-TL nakit girişi, 17.940.180.-TL yargılama ve vekalet ücretleri ödenerek nakit çıkışı olmuş, net olarak toplam 121.644.651.-TL nakit girişi sağlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935853
BIST
17:221.462
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 20,64
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.462
En Düşük
1.448
17:228,2589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0249
|Açılış
|: 68,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 68,2800
|
8,2828
En Düşük
8,2246
17:2210,0540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0272
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
10,0806
En Düşük
10,0015
17:227,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,07
|Açılış
|: 7,34
|
|Önceki Kapanış
|: 7,27
|
7,41
En Düşük
7,26
BIST En Aktif Hisseler17:22
|INVEO
|132,00
|106.673.025
|% 10,00
|
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
|
|TGSAS
|15,25
|7.553.373
|% 9,95
|
|CANTE
|5,09
|186.780.225
|% 9,94
|
|TKNSA
|8,30
|183.626.468
|% 9,93
|
|VAKFN
|13,99
|4.196.063
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,70
|295.859
|% -7,78
|
|BRKO
|1,12
|1.499.711
|% -7,44
|
|DEVA
|29,66
|113.444.628
|% -5,84
|
|BIOEN
|17,00
|126.271.716
|% -5,66
|
|GARAN
|7,85
|1.474.532.574
|% 1,68
|
|PETKM
|6,62
|1.030.638.158
|% 1,38
|
|THYAO
|13,21
|850.046.827
|% 1,69
|
|KRDMD
|8,72
|829.049.404
|% 2,83
|
|KOZAL
|130,30
|786.300.739
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,16
|437.673.861
|% 1,41
|
|GARAN
|7,85
|1.474.532.574
|% 1,68
|
|PETKM
|6,62
|1.030.638.158
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,87
|235.531.259
|% 1,63
|
|KRDMD
|8,72
|829.049.404
|% 2,83
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2557
|8,2589
|% 0,30
|
|Euro
|10,0452
|10,0540
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,6358
|11,6942
|% 1,35
|
|Frank
|9,1419
|9,1970
|% 0,42
|
|Riyal
|2,1946
|2,2056
|% 0,26
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|10,89
|
|Altın Gr.
|488
|488
|3,20
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,65
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,02
|
|B. Petrol
|68,06
|68,06
|-0,22
|
Seans Raporu
17:22
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17:34ERBOS
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17:33XU030
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17:33MEGAP
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17:33MEGAP
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