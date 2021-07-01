***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2021 09:47
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Grup Şirketimiz Kompen PVC Yapı ve inşaat Malzemeleri San. Tic. A.Ş.
tarafından İşveren Aksüs yapı ve Entegre Atık İşletmeleri San.Tic.A.Ş. ( Küçükbakkal köy mahallesi Vedat Günyol Caddesi Demir Sokak N1/3 ATAŞEHİR/İSTANBUL), İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Çirçir Mahallesi, F21 Pafta,
768 ada, 27 parselde bulunan YENİ EYÜP EVLERİ projesi PVC Doğrama imalatları (KÖR KASA DAHİL) işi için 2.480.000 TL + KDV bedel ile imza altına alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945360
BIST
14:081.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,53
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
14:088,7029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0524
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
14:0810,2994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0082
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
14:08499,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,67
|Açılış
|: 499,81
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
500,47
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler14:08
|EUKYO
|6,60
|4.850.148
|% 10,00
|
|VAKFN
|10,70
|19.129.821
|% 9,97
|
|YAPRK
|36,46
|6.392.022
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,10
|4.358.938
|% 9,91
|
|SELVA
|5,37
|13.361.725
|% 9,82
|
|METUR
|5,40
|51.638.031
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|57.943.383
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|424.462
|% -9,97
|
|DENGE
|2,36
|814.136
|% -9,92
|
|DIRIT
|3,86
|204.817
|% -9,18
|
|THYAO
|13,81
|897.916.702
|% 0,44
|
|KCHOL
|19,31
|535.907.570
|% 4,21
|
|ARCLK
|31,82
|521.541.127
|% 6,64
|
|KOZAL
|114,90
|337.131.455
|% -3,04
|
|PGSUS
|78,70
|260.872.763
|% 3,48
|
|EKGYO
|1,88
|135.772.532
|% -0,53
|
|THYAO
|13,81
|897.916.702
|% 0,44
|
|PEKGY
|1,12
|71.148.678
|% 1,82
|
|YKBNK
|2,18
|122.479.577
|% -0,46
|
|GARAN
|8,39
|257.594.568
|% -0,71
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6992
|8,7029
|% 0,61
|
|Euro
|10,2913
|10,2994
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,9188
|11,9786
|% 0,43
|
|Frank
|9,3641
|9,4205
|% 0,60
|
|Riyal
|2,3118
|2,3234
|% 0,54
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|10,17
|
|Altın Gr.
|500
|500
|5,92
|
|Cumhuriyet
|3.298
|3.348
|12,00
|
|Tam
|3.278
|3.363
|16,41
|
|Yarım
|1.584
|1.627
|7,94
|
|Çeyrek
|795
|813
|3,96
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,22
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,09
|
|B. Petrol
|75,63
|75,63
|-0,21
|