***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGrup Şirketimiz Kompen PVC Yapı ve inşaat Malzemeleri San. Tic. A.Ş.tarafından İşveren Aksüs yapı ve Entegre Atık İşletmeleri San.Tic.A.Ş. ( Küçükbakkal köy mahallesi Vedat Günyol Caddesi Demir Sokak N1/3 ATAŞEHİR/İSTANBUL), İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Çirçir Mahallesi, F21 Pafta,768 ada, 27 parselde bulunan YENİ EYÜP EVLERİ projesi PVC Doğrama imalatları (KÖR KASA DAHİL) işi için 2.480.000 TL + KDV bedel ile imza altına alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945360BIST