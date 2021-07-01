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***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.07.2021 09:47



***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

     Grup Şirketimiz Kompen PVC Yapı ve inşaat Malzemeleri San. Tic. A.Ş.
tarafından İşveren Aksüs yapı ve Entegre Atık İşletmeleri San.Tic.A.Ş.  ( Küçükbakkal köy mahallesi Vedat Günyol Caddesi Demir Sokak N1/3 ATAŞEHİR/İSTANBUL), İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Çirçir Mahallesi, F21 Pafta,
768 ada, 27 parselde bulunan YENİ EYÜP EVLERİ projesi PVC Doğrama imalatları (KÖR KASA DAHİL) işi için 2.480.000 TL + KDV bedel ile imza altına alınmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945360


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Tam 3.278 3.363 16,41  
Yarım 1.584 1.627 7,94  
Çeyrek 795 813 3,96  
Gümüş.Ons 26,20 26,22 0,19  
Gümüş Gr. 7,32 7,33 0,09  
B. Petrol 75,63 75,63 -0,21  
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