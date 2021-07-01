***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2021 09:48
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Grup Şirketimiz Kompen PVC Yapı ve inşaat Malzemeleri San. Tic. A.Ş. tarafından İşveren Eurocon İnşaat Yatırım A.Ş. Astay Yapı Enerji A.Ş. İş Ortaklığı (F.S.M. Caddesi Tutkun Bingöl Plaza N10 K:1 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL), Ankara İli Sincan İlçesi Saraycık Mahallesi 4.Bölge 1.Etap 2.Kısım 817 Adet Konut , 10 adet Dükkan İnşaatları ile Alt yapı ve Çevre düzenleme İşine Ait Pvc Doğrama işleri (körkasa dahil) için 10.750.000 TL + KDV bedel ile imza altına alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945362
BIST
13:471.371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,60
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
13:478,7013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0508
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
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8,7230
En Düşük
8,6441
13:4710,2914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
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10,3254
En Düşük
10,2510
13:47500,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,89
|Açılış
|: 500,03
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|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
500,47
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler13:47
|EUKYO
|6,60
|4.849.382
|% 10,00
|
|VAKFN
|10,70
|19.120.694
|% 9,97
|
|VKFYO
|7,10
|4.357.930
|% 9,91
|
|SELVA
|5,37
|13.361.457
|% 9,82
|
|YAPRK
|36,00
|6.165.613
|% 8,56
|
|METUR
|5,40
|51.578.798
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|57.870.516
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|381.956
|% -9,97
|
|DIRIT
|3,83
|113.563
|% -9,88
|
|PKENT
|2.630,00
|1.192.379
|% -7,54
|
|THYAO
|13,78
|823.682.452
|% 0,22
|
|KCHOL
|19,28
|532.269.118
|% 4,05
|
|ARCLK
|31,80
|509.564.124
|% 6,57
|
|KOZAL
|114,80
|327.690.173
|% -3,12
|
|GARAN
|8,40
|253.492.130
|% -0,59
|
|EKGYO
|1,88
|126.110.091
|% -0,53
|
|PEKGY
|1,12
|70.142.296
|% 1,82
|
|THYAO
|13,78
|823.682.452
|% 0,22
|
|YKBNK
|2,17
|122.196.088
|% -0,91
|
|GARAN
|8,40
|253.492.130
|% -0,59
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6977
|8,7013
|% 0,59
|
|Euro
|10,2868
|10,2914
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,9181
|11,9779
|% 0,42
|
|Frank
|9,3605
|9,4169
|% 0,56
|
|Riyal
|2,3127
|2,3243
|% 0,58
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|9,05
|
|Altın Gr.
|500
|500
|5,53
|
|Cumhuriyet
|3.298
|3.348
|12,00
|
|Tam
|3.282
|3.366
|20,28
|
|Yarım
|1.586
|1.628
|9,81
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,90
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,17
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,09
|
|B. Petrol
|75,79
|75,79
|-0,05
|