***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGrup Şirketimiz Kompen PVC Yapı ve inşaat Malzemeleri San. Tic. A.Ş. tarafından İşveren Eurocon İnşaat Yatırım A.Ş. Astay Yapı Enerji A.Ş. İş Ortaklığı (F.S.M. Caddesi Tutkun Bingöl Plaza N10 K:1 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL), Ankara İli Sincan İlçesi Saraycık Mahallesi 4.Bölge 1.Etap 2.Kısım 817 Adet Konut , 10 adet Dükkan İnşaatları ile Alt yapı ve Çevre düzenleme İşine Ait Pvc Doğrama işleri (körkasa dahil) için 10.750.000 TL + KDV bedel ile imza altına alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945362BIST