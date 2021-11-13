***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15.09.2021 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamada bağlı ortaklığımız Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının bir kısmının halka arzı amacıyla 30.06.2021 tarihli mali tablolarının esas alınarak Sermaye Piyasası Kuruluna ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne başvuruda bulunulduğu ilan edilmişti.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.11.2021 tarih ve 59/1669 sayılı kararı uyarınca bağlı ortaklığımız Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Şirketimiz aktifinde bulunan 26.000.000 adet (%20 Sermaye payı) payının halka arzı ile ilgili olarak hazırlanan izahname onaylanarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 11.11.2021 tarih ve 57 sayılı bülteni ile ilan edilmiştir.Kamuoyuna ve paydaşlarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977588BIST