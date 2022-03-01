***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.03.2022 08:19
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hisseleri Borsa İstanbul Ana Pazar'da "KONKA" koduyla işlem gören bağlı ortaklığımız Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Bağımsız Denetimden geçmiş 2021 yılına ait Finansal Tabloları ve Dipnotları ile Faaliyet Raporu KAP'ta ilan edilmiştir. Açıklanan 2021 hesap dönemi faaliyet sonuçlarına göre Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2021 yılında bir önceki yıla göre cirosunu % 98,7 oranında artırarak 810 milyon liraya, vergi öncesi net karını ise 268,3 milyon TL artırarak, 467,9 milyon TL'sına yükseltmiştir. Ayrıca yapılan bildirimlerde, Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından, dağıtılabilir karın %20'sinin ortaklara temettü( kar payı) olarak dağıtılması hususunda Genel Kurul'a sunulmak üzere tavsiye kararı alındığı da açıklanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
(Açıklamanın ekli dosya olarak bulunan İngilizce çevirisinde her hangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005615
BIST
12:331.984
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 38,02
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.969
12:3313,9350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0904
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9385
En Düşük
13,7651
12:3315,6365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0647
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
12:33856,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 5,89
|Açılış
|: 856,47
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
857,08
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler12:33
|HUBVC
|9,13
|3.000.127
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|271.720
|% 9,97
|
|EDATA
|24,30
|17.716.853
|% 9,95
|
|KONKA
|10,08
|23.470.973
|% 9,92
|
|ISGYO
|6,04
|131.418.761
|% 9,82
|
|KARYE
|17,28
|56.464.962
|% -9,95
|
|LIDFA
|3,81
|26.480
|% -7,52
|
|BTCIM
|14,15
|11.823.281
|% -4,39
|
|EMNIS
|21,52
|45.278
|% -4,36
|
|SUMAS
|74,20
|3.710
|% -3,64
|
|THYAO
|26,10
|1.732.556.848
|% 1,87
|
|GARAN
|11,70
|1.702.903.428
|% 5,60
|
|EREGL
|32,58
|1.357.357.812
|% 4,83
|
|YKBNK
|3,75
|1.073.878.837
|% 4,75
|
|KRDMD
|12,05
|992.841.450
|% 2,73
|
|YKBNK
|3,75
|1.073.878.837
|% 4,75
|
|GARAN
|11,70
|1.702.903.428
|% 5,60
|
|HUNER
|2,88
|337.169.596
|% 1,41
|
|AKBNK
|7,25
|709.065.173
|% 3,13
|
|KRDMD
|12,05
|992.841.450
|% 2,73
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9221
|13,9350
|% 0,65
|
|Euro
|15,6217
|15,6365
|% 0,42
|
|Sterlin
|18,6007
|18,6940
|% 0,37
|
|Frank
|15,1237
|15,2148
|% 0,50
|
|Riyal
|3,6937
|3,7122
|% 0,30
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|7,34
|
|Altın Gr.
|856
|856
|5,85
|
|Cumhuriyet
|5.687
|5.773
|28,00
|
|Tam
|5.661
|5.805
|29,37
|
|Yarım
|2.736
|2.808
|14,21
|
|Çeyrek
|1.372
|1.404
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|24,53
|24,55
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,98
|0,07
|
|B. Petrol
|101
|101
|3,03
|