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***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.03.2022 08:19
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Hisseleri Borsa İstanbul Ana Pazar'da "KONKA" koduyla işlem gören bağlı ortaklığımız Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Bağımsız Denetimden geçmiş 2021 yılına ait Finansal Tabloları ve Dipnotları ile Faaliyet Raporu KAP'ta ilan edilmiştir. Açıklanan 2021 hesap dönemi faaliyet sonuçlarına göre Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2021 yılında bir önceki yıla göre cirosunu % 98,7 oranında artırarak 810 milyon liraya, vergi öncesi net karını ise 268,3 milyon TL artırarak, 467,9 milyon TL'sına yükseltmiştir. Ayrıca yapılan bildirimlerde, Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından, dağıtılabilir karın %20'sinin ortaklara temettü( kar payı) olarak dağıtılması hususunda Genel Kurul'a sunulmak üzere tavsiye kararı alındığı da açıklanmıştır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
  
(Açıklamanın ekli dosya olarak bulunan  İngilizce çevirisinde her hangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir) 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005615


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HUBVC 9,13 3.000.127 % 10,00  
UFUK 18,31 271.720 % 9,97  
EDATA 24,30 17.716.853 % 9,95  
KONKA 10,08 23.470.973 % 9,92  
ISGYO 6,04 131.418.761 % 9,82  
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Dolar 13,9221 13,9350 % 0,65  
Euro 15,6217 15,6365 % 0,42  
Sterlin 18,6007 18,6940 % 0,37  
Frank 15,1237 15,2148 % 0,50  
Riyal 3,6937 3,7122 % 0,30  
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12:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.917 1.918 7,34  
Altın Gr. 856 856 5,85  
Cumhuriyet 5.687 5.773 28,00  
Tam 5.661 5.805 29,37  
Yarım 2.736 2.808 14,21  
Çeyrek 1.372 1.404 7,10  
Gümüş.Ons 24,53 24,55 0,07  
Gümüş Gr. 10,97 10,98 0,07  
B. Petrol 101 101 3,03  
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