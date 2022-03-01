***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHisseleri Borsa İstanbul Ana Pazar'da "KONKA" koduyla işlem gören bağlı ortaklığımız Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Bağımsız Denetimden geçmiş 2021 yılına ait Finansal Tabloları ve Dipnotları ile Faaliyet Raporu KAP'ta ilan edilmiştir. Açıklanan 2021 hesap dönemi faaliyet sonuçlarına göre Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2021 yılında bir önceki yıla göre cirosunu % 98,7 oranında artırarak 810 milyon liraya, vergi öncesi net karını ise 268,3 milyon TL artırarak, 467,9 milyon TL'sına yükseltmiştir. Ayrıca yapılan bildirimlerde, Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından, dağıtılabilir karın %20'sinin ortaklara temettü( kar payı) olarak dağıtılması hususunda Genel Kurul'a sunulmak üzere tavsiye kararı alındığı da açıklanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.(Açıklamanın ekli dosya olarak bulunan İngilizce çevirisinde her hangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005615BIST