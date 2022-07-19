***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.07.2022 17:35
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
İstanbul Sanayi Odası tarafından yürütülen "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO İkinci 500) 2021" araştırmasının sonuçlarına göre, 2021 Yılı Üretimden Satışlar sıralamasında, Grubumuz şirketlerinden
Konya Kağıt San.ve Tic. A.Ş. 135. Sırada, Muratlı Karton Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 237. Sırada, Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 445. Sırada yer almıştır.
Kamuoyuna ve paydaşlarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046584
BIST
18:052.502
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 50,69
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.502
En Düşük
2.448
18:0517,5665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1341
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
18:0517,9861
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,2721
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
18:05967,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,59
|Açılış
|: 967,15
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLRYH
|3,85
|104.485.863
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|10.986.511
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,52
|2.645.537
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.737.925
|% 9,99
|
|TURGG
|208,20
|19.893.179
|% 9,98
|
|LIDFA
|9,02
|52.736.990
|% -8,52
|
|RODRG
|20,50
|776.957
|% -5,96
|
|AGYO
|3,68
|43.854.639
|% -4,42
|
|PENTA
|409,50
|38.994.275
|% -3,87
|
|KRGYO
|8,60
|15.969.252
|% -3,80
|
|THYAO
|51,10
|4.686.737.001
|% 2,24
|
|SISE
|21,18
|1.886.476.852
|% 2,52
|
|EKGYO
|3,02
|1.439.793.124
|% 1,68
|
|KCHOL
|34,82
|1.241.330.699
|% 1,52
|
|YKBNK
|4,53
|1.233.440.668
|% 3,19
|
|EKGYO
|3,02
|1.439.793.124
|% 1,68
|
|ODAS
|3,46
|1.210.254.356
|% -0,86
|
|YKBNK
|4,53
|1.233.440.668
|% 3,19
|
|TSKB
|2,21
|276.306.103
|% 3,27
|
|AKBNK
|8,50
|893.613.423
|% 2,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5534
|17,5665
|% 0,77
|
|Euro
|17,9651
|17,9861
|% 1,54
|
|Sterlin
|21,0384
|21,1439
|% 1,11
|
|Frank
|18,0578
|18,1666
|% 1,49
|
|Riyal
|4,6600
|4,6833
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|4,03
|
|Altın Gr.
|968
|968
|8,38
|
|Cumhuriyet
|6.528
|6.630
|17,00
|
|Tam
|6.549
|6.630
|6,00
|
|Yarım
|3.191
|3.241
|8,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.621
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,83
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,14
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,25
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58IDEAS
Yüzde 5.52 oranında artışla 19.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 330, 762 adet işlem
-
17:57DGATE
Yüzde 6.25 oranında artışla 11.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 681, 441 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 23 artarak (% 2.00 ) 2, 666
-
17:55XU100
Endeks 2, 499 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 96 üstünde . İşlem hacmi 29, 056.00 milyon TL de
-
17:55KONYA
Yüzde 8.34 oranında artışla 1, 300.00 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 567 adet işlem