***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEkonomist Dergisi tarafından her yıl düzenli olarak, İstanbul, İzmir ve Ankara dışında faaliyet gösteren Anadolu şirketlerinin net satış gelirleri dikkate alınarak "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" araştırması gerçekleştirilmektedir. Bera Holding A.Ş., 2021 yılı "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" araştırması sıralamasında sektörel bazda Holding sıralamasında 1. sırada, iller bazında (Konya) şirket sıralamasında 3. sırada ve genel sıralamada ise 37. sırada yer almıştır.Ayrıca, Grubumuz şirketlerindenKonya Kağıt San.ve Tic. A.Ş., Ambalaj sektörü sıralamasında 5. sırada, iller bazında (Konya) şirket sıralamasında 12. sırada ve genel sıralamada ise 324. sırada yer almıştır. Muratlı Karton Kağıt Sanayi ve Ticaret A. Ş., Ambalaj sektörü sıralamasında 7. sırada, iller bazında (Tekirdağ) şirket sıralamasında 6. sırada ve genel sıralamada ise 350. sırada yer almıştır. Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Lastik-Plastik sektörü sıralamasında 13. sırada, iller bazında (Konya) şirket sıralamasında 22. sırada ve genel sıralamada ise 490. sırada yer almıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086609BIST