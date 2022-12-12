***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.12.2022 14:45
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ekonomist Dergisi tarafından her yıl düzenli olarak, İstanbul, İzmir ve Ankara dışında faaliyet gösteren Anadolu şirketlerinin net satış gelirleri dikkate alınarak "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" araştırması gerçekleştirilmektedir. Bera Holding A.Ş., 2021 yılı "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" araştırması sıralamasında sektörel bazda Holding sıralamasında 1. sırada, iller bazında (Konya) şirket sıralamasında 3. sırada ve genel sıralamada ise 37. sırada yer almıştır.
Ayrıca, Grubumuz şirketlerinden
Konya Kağıt San.ve Tic. A.Ş., Ambalaj sektörü sıralamasında 5. sırada, iller bazında (Konya) şirket sıralamasında 12. sırada ve genel sıralamada ise 324. sırada yer almıştır. Muratlı Karton Kağıt Sanayi ve Ticaret A. Ş., Ambalaj sektörü sıralamasında 7. sırada, iller bazında (Tekirdağ) şirket sıralamasında 6. sırada ve genel sıralamada ise 350. sırada yer almıştır. Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Lastik-Plastik sektörü sıralamasında 13. sırada, iller bazında (Konya) şirket sıralamasında 22. sırada ve genel sıralamada ise 490. sırada yer almıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086609
BIST
16:045.185
En Yüksek
|Değişim
|: 3,59%
|| 179,55
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
16:0418,6513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0105
|Açılış
|: 18,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
16:0419,7005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0654
|Açılış
|: 19,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7189
En Düşük
19,5838
16:041.072,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,58
|Açılış
|: 1.072,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler16:02
|HUNER
|14,09
|76.528.428
|% 9,99
|
|CRFSA
|68,85
|47.875.374
|% 9,98
|
|VKING
|18,84
|3.114.809
|% 9,98
|
|RALYH
|40,14
|152.083.468
|% 9,97
|
|OZSUB
|19,86
|89.718.073
|% 9,97
|
|EMNIS
|61,15
|2.743.409
|% -8,32
|
|DOKTA
|51,10
|124.471.547
|% -6,84
|
|IDEAS
|48,12
|61.892.919
|% -5,28
|
|MRGYO
|4,95
|72.502.669
|% -4,07
|
|BASCM
|5,00
|1.585.983
|% -3,85
|
|THYAO
|142,90
|8.341.495.783
|% 1,35
|
|SAHOL
|40,96
|7.375.928.811
|% 2,14
|
|ASELS
|57,50
|5.690.173.986
|% 7,48
|
|YKBNK
|11,66
|4.182.718.312
|% 2,73
|
|EREGL
|41,46
|4.167.641.204
|% 2,37
|
|EKGYO
|7,78
|3.774.765.502
|% 2,91
|
|SKBNK
|2,81
|1.052.474.838
|% 5,64
|
|YKBNK
|11,66
|4.182.718.312
|% 2,73
|
|ISCTR
|11,20
|3.399.073.820
|% 5,96
|
|TSKB
|4,23
|1.254.608.848
|% 6,82
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6315
|18,6570
|% 0,09
|
|Euro
|19,6887
|19,7003
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,8249
|22,9394
|% 0,20
|
|Frank
|19,9059
|20,0258
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9403
|4,9651
|% -0,04
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-4,96
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|-3,82
|
|Cumhuriyet
|7.194
|7.302
|-29,00
|
|Tam
|7.225
|7.271
|6,00
|
|Yarım
|3.499
|3.555
|3,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.777
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,99
|14,01
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,56
|75,56
|-0,54
|
Seans Raporu
16:02
daha fazla
-
16:17HALKB
Yüzde 8.31 oranında artışla 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 047, 282 adet işlem
-
16:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, TCELL, KOZAA
-
16:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 167, 94 artarak (% 3.85 ) 4, 531
-
16:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZSUB, OTTO, BLCYT, VKING, HUNER, RALYH, ERCB, TCELL, GLCVY, TTKOM
-
16:16
ARSAN, POLTK, PRKME değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında