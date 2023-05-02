***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar16.04.2021 tarihinde Bağlı Ortaklığımız MPG Makine A.Ş ile T.C. Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 8x8 Tekerlekli Kurtarıcı Aracın, Yurt içi geliştirme modeliyle tedarikine yönelik sözleşme imzalandığı duyurulmuştur.02 Mayıs 2023 tarihinde (bu gün) Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN'ın Çevrim İçi olarak teşrif edeceği, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa VARANK, Savunma Sanayi Başkanı Sayın Prof. Dr. Sayın İsmail DEMİR, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Askeri Yetkililer ile halkımızın katılımıyla MPG Makine San. ve Ticaret A.Ş tesislerinde 8x8 Tekerlekli Kurtarıcı Araç teslim töreni yapılacaktır.Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Aziz Türk Milletine hayırlı olmasını dileriz.Kamuoyuna ve paydaşlarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144125BIST