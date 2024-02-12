***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Adaçal Endüstriyel Mineraller Sanayi Ticaret A.Ş. ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında sönmemiş toz kireç satımına ilişkin 29.400.000 TL+KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır.Kamuoyunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248865BIST