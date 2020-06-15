***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İçerisinde Sermaye Artırımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.024.800.000Mevcut Sermaye (TL) 341.600.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 683.200.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)BERA, TREKMBH00014 341.600.000 341.600.000,000 100,00000 1,00 BERA, TREKMBH00014 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 341.600.000 341.600.000,000 100,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Süresi içinde satılamayan paylar, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25.maddesi çerçevesinde 6 (altı) iş günü içinde iptal edilecektir.Para Birimi TRYEk AçıklamalarŞirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilmesi, borçluluğun azaltılarak daha sağlıklı bir finansal yapıya kavuşturulması, Grup Şirketlerimizin fonlama maliyetine sebep olan kredilerinin bir kısmının kapatılması, Grup Şirketlerinde işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Şirket Esas Sözleşmemizin 8. Maddesinde yer alan yetkiye istinaden Bedelli Sermaye Artırımı yapılmasınaBu amaçla1- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8.maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 1.024.800.000.-(BirMilyarYirmiDörtMilyonSekizYüzBin) Türk Lirası Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde 341.600.0000-TL olan Çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %100 (yüzdeyüz) oranında 341.600.000 (ÜçYüzKırkBirMilyonAltıYüzBin) Türk Lirası artırılarak 683.200.000,-(AltıYüzSeksenÜçMilyonİkiYüzBin) Türk Lirası'na çıkarılmasına,2- Artırılan 341.600.000 (ÜçYüzKırkBirMilyonAltıYüzBin) Türk Lirası sermayeyi temsil eden, her biri 1,00 TL nominal değerli 341.600.000 (ÜçYüzKırkBirMilyonAltıYüzBin) adet payın, hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine,3- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 TL nominal değerli bir payın satış fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine,4- Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,5- Süresi içinde yeni pay alma hakkını kullanan pay sahiplerimize yeni pay alma hakları karşılığında hamiline yazılı pay verilmesine,6- Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullandırılmasından sonra kalan payların, 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşacak fiyattan Borsada satışa arz edilmesine, 2 (iki) günlük sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilmesine,7- Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada süresi içinde satılmayan payların mevcudiyeti halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25.maddesi çerçevesinde satılamayan payların 6 (altı) iş günü içinde iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılmasına,8- Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,9- Sermaye artırımı işlemleri kapsamında Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesine,10- Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile diğer tüm merciler nezdinde gerekli her türlü işlemin yapılması için gerçekleştirilmesi hususunda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza ALABOYUN, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol KAYA ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Ulvi BEZİRCİ'den herhangi İkisinin MÜŞTEREK yetkili kılınmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Semaye artırım kararı-2020.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851268BIST