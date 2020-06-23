***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.06.2020 15:37
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.024.800.000
Mevcut Sermaye (TL) 341.600.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 683.200.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
BERA, TREKMBH00014 341.600.000 341.600.000,000 100,00000 1,00 BERA, TREKMBH00014 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 341.600.000 341.600.000,000 100,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Süresi içinde satılamayan paylar, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25.maddesi çerçevesinde 6 (altı) iş günü içinde iptal edilecektir.
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 23.06.2020
Ek Açıklamalar
15.06.2020 tarihli Özel Durum Açıklamamızda, Şirketimizin 1.024.800.000- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 341.600.000- TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden bedelli karşılanmak suretiyle %100 oranında 341.600.000- TL artırılarak 683.200.000- TL'ye çıkarılmasına karar verildiği açıklanmıştı. Bu kapsamda, sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 23 Haziran 2020 tarihinde başvuru yapılmıştır. Kurulca onaylanmamış taslak İzahname ayrıca ilan edilecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Semaye artırım kararı-2020.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852482
BIST