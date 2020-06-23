***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.024.800.000Mevcut Sermaye (TL) 341.600.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 683.200.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)BERA, TREKMBH00014 341.600.000 341.600.000,000 100,00000 1,00 BERA, TREKMBH00014 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 341.600.000 341.600.000,000 100,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Süresi içinde satılamayan paylar, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25.maddesi çerçevesinde 6 (altı) iş günü içinde iptal edilecektir.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 23.06.2020Ek Açıklamalar15.06.2020 tarihli Özel Durum Açıklamamızda, Şirketimizin 1.024.800.000- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 341.600.000- TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden bedelli karşılanmak suretiyle %100 oranında 341.600.000- TL artırılarak 683.200.000- TL'ye çıkarılmasına karar verildiği açıklanmıştı. Bu kapsamda, sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 23 Haziran 2020 tarihinde başvuru yapılmıştır. Kurulca onaylanmamış taslak İzahname ayrıca ilan edilecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Semaye artırım kararı-2020.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852482BIST