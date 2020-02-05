***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviDİVAPAN ENTEGRE AĞAÇ PANEL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. ALİ RIZA ALABOYUN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Maden Mühendisi / Metalurjist 17.10.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcılığı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırBERA TURİZM İNŞAAT SEYAHAT TİC.A.Ş. EROL KAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yeminli Mali Müşavir 30.09.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcsı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0.802 Bağımsız Üye Değil HayırKOMPEN PVC YAPI VE INŞAAT MALZEMELERI SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI MUSTAFA ULVİ BEZİRCİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mühendis 24.05.2018 İcrada Görevli Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve sahip olduğu şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı Evet 0.896 Bağımsız Üye Değil EvetKOMBASSAN KAĞIT MATBAA GIDA VE TEKSTIL SAN.TIC.A.Ş. HAŞİM ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.09.2007 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 2.453 Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi / ÜyeKOMYAPI HAZIRBETON PREFABRİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ OSMAN ELVAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diş Hekimi 24.05.2017 İcrada Görevli Değil Diş Hekimliği Muayenehanesi Hayır 0.356 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi / ÜyeTAHİR AYAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 24.05.2018 İcrada Görevli Değil Üniversite Öğretim Görevlisi Hayır Bağımsız Üye https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 685967 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite / Başkan -Riskin Erken saptanması komitesi / BaşkanSÜLEYMAN YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 24.05.2018 İcrada Görevli Değil Kobi Girişim Sermayesi Yatırım Ort. A.Ş. /Genel Müdür - Tübitak-Teydep Girişim Sermayesi Destekleme Grubu Danışman Evet Bağımsız Üye https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 685967 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite / Üye - Kurumsal Yönetim Komitesi / Başkansihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817145BIST