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***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

10.05.2022 18:45
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/05/2022
Karar Sayısı
2022 / 15
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

     SERMAYE PİYASASI KURULUNUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN II 14-1 ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
                          FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ  KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN   KARAR TARİHİ: 10/05/ 2022   KARAR SAYISI : 2022 / 15
 
Holdingin Denetimden Sorumlu  Komitesi'nin görüşü alınarak,  01.01.2022-  31.03.2022 dönemine ait   Sermaye  Piyasası Kurulu'nun II 14-1   "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar  Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim  Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları /  Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde, SPK  tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu hazırlanmış Dipnotları ile  birlikte Konsolide Finansal Tablolar ile TTK ve SPK Tebliğine uyumlu olarak hazırlanan  Konsolide Faaliyet Raporumuz onaylanmıştır.
                       Holdingce  hazırlanan 01.01.2022- 31.03.2022 Dönemine ait Dipnotları ile birlikte  Konsolide Finansal Durum Tablosu, Kar Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu,  Nakit Akım Tablosu, Öz Sermaye Değişim Tablosu ile Ara Dönem Konsolide  Faaliyet Raporunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda
  a- Tarafımızca incelendiğini,
b- Şirketimizdeki görev ve  sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporun önemli  konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibari  ile yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c- Şirketimizdeki görev ve  sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde ilişkin olduğu dönem  itibari ile, tebliğ ve yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre  hazırlanmış ara dönem finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle  birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile  gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporunun performansı ve  konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte Holdingin finansal durumunu, karşı  karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe  yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu  olduğumuzu beyan ederiz.     Saygılarımızla,
 
Denetimden  Sorumlu                                                                                Denetimden Sorumlu
   Komite Başkanı                                                                                            Komite Üyesi
 Abdulkadir  BULUŞ                                                                                      Ömer SERDAR                    





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028675


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