***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBera Holding A.Ş. Yönetim Kurulu 29.01.2020 Tarih ve 2020 / 02 Sayılı toplantısında yapılan görev değişikliği ve yetkilendirme işlemi Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünce 29.01.2020 tarihinde tescil edilmiş olupYönetim Kurulu'nun görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.Yönetim Kurulu Başkanı: Divapan Entegre Ağaç Panel Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Temsilen Ali Rıza ALABOYUN) (Müşterek İmza Yetkilisi)Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret A.Ş.(Temsilen Erol KAYA) (Müşterek İmza Yetkilisi)Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Kompen PVC Yapı ve İnşaat malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Temsilen Mustafa Ulvi BEZİRCİ) (Müşterek İmza Yetkilisi)Yönetim Kurulu Üyesi:Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Temsilen Haşim ŞAHİN) (İcrada Görevli Değil)Yönetim Kurulu Üyesi: Komyapı Hazırbeton Prefabrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Temsilen Sadık AY ) (İcrada Görevli Değil)Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Tahir AYARBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Süleyman YILMAZSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri kapsamında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve Esassözleşmeye istinaden Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapan Komite Üyeliklerinde Herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815156BIST