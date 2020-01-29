***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
29.01.2020 16:08
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bera Holding A.Ş. Yönetim Kurulu 29.01.2020 Tarih ve 2020 / 02 Sayılı toplantısında yapılan görev değişikliği ve yetkilendirme işlemi Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünce 29.01.2020 tarihinde tescil edilmiş olup
Yönetim Kurulu'nun görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı: Divapan Entegre Ağaç Panel Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Temsilen Ali Rıza ALABOYUN) (Müşterek İmza Yetkilisi)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret A.Ş.(Temsilen Erol KAYA) (Müşterek İmza Yetkilisi)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Kompen PVC Yapı ve İnşaat malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Temsilen Mustafa Ulvi BEZİRCİ) (Müşterek İmza Yetkilisi)
Yönetim Kurulu Üyesi:Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Temsilen Haşim ŞAHİN) (İcrada Görevli Değil)
Yönetim Kurulu Üyesi: Komyapı Hazırbeton Prefabrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Temsilen Sadık AY ) (İcrada Görevli Değil)
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Tahir AYAR
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Süleyman YILMAZ
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri kapsamında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve Esassözleşmeye istinaden Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapan Komite Üyeliklerinde Herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815156
BIST