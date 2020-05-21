***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri kapsamında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve Esas sözleşmeye istinaden Bera Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Sayın Nebi ÇIĞ'ın yerine Holding Yönetim Kurulunun 21.05.2020 tarih ve 14 karar sıra numarasıyla Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip Holdingimiz Başkan Yardımcısı Bera Turizm A.Ş. adına bu görevi ifa eden Sayın Erol KAYA'nın görevlendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846231BIST