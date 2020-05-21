***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
21.05.2020 14:48
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri kapsamında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve Esas sözleşmeye istinaden Bera Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Sayın Nebi ÇIĞ'ın yerine Holding Yönetim Kurulunun 21.05.2020 tarih ve 14 karar sıra numarasıyla Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip Holdingimiz Başkan Yardımcısı Bera Turizm A.Ş. adına bu görevi ifa eden Sayın Erol KAYA'nın görevlendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846231
BIST
15:52102.659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 501,90
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.227
En Düşük
102.149
15:526,7997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0078
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8162
En Düşük
6,7803
15:527,4716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0153
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4876
En Düşük
7,4292
15:52380,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,42
|Açılış
|: 380,14
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
378,01
BIST En Aktif Hisseler
|GUBRF
|20,72
|264.630.928
|% 9,98
|
|CMENT
|35,56
|2.635.770
|% 9,96
|
|MRSHL
|61,25
|4.529.248
|% 9,96
|
|TKURU
|20,86
|767.627
|% 9,96
|
|SODSN
|15,24
|391.897
|% 9,96
|
|MRDIN
|5,93
|312.147.687
|% -12,41
|
|EKIZ
|12,33
|8.421.785
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|125.717.907
|% -9,99
|
|TACTR
|7,21
|2.191.580
|% -9,99
|
|KENT
|404,80
|4.223.125
|% -9,98
|
|THYAO
|11,10
|779.522.789
|% 2,02
|
|GARAN
|7,63
|761.949.003
|% -1,04
|
|ASELS
|29,56
|751.332.069
|% -0,14
|
|GUSGR
|3,29
|547.558.009
|% -0,60
|
|AVOD
|3,21
|346.744.909
|% 7,72
|
|EKGYO
|1,37
|264.517.065
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,29
|547.558.009
|% -0,60
|
|IHLGM
|1,21
|159.472.816
|% 1,68
|
|KRDMD
|2,48
|324.090.633
|% 1,64
|
|AVOD
|3,21
|346.744.909
|% 7,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2945
|8,3361
|% 0,09
|
|Frank
|6,9992
|7,0414
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8055
|1,8145
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-9,98
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|2.461
|2.492
|-10,40
|
|Tam
|2.533
|2.557
|-10,60
|
|Yarım
|1.236
|1.250
|-5,20
|
|Çeyrek
|618
|625
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|17,25
|17,27
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|-0,05
|
|B. Petrol
|36,66
|36,66
|0,91
|