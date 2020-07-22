***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.07.2020 10:33
***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BERA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BERA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861081
BIST
10:22119.336
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 1.294,23
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
118.816
10:226,8537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0332
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8539
En Düşük
6,8162
10:227,8911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0268
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,9121
En Düşük
7,8064
10:22409,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 5,78
|Açılış
|: 409,59
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|31,94
|322.881
|% 9,99
|
|FRIGO
|26,94
|461.752
|% 9,96
|
|TKURU
|30,54
|139.934
|% 9,94
|
|ETILR
|4,13
|598.602
|% 9,84
|
|PENGD
|2,92
|5.839.250
|% 9,77
|
|KUTPO
|41,44
|35.146.275
|% -9,99
|
|DERAS
|6,21
|19.578.740
|% -9,21
|
|AYES
|4,08
|123.420
|% -7,90
|
|DITAS
|25,78
|479.096
|% -5,77
|
|MRGYO
|2,19
|1.107.053
|% -5,19
|
|EKGYO
|2,40
|1.265.151.910
|% 6,19
|
|AFYON
|4,90
|184.153.168
|% 5,15
|
|GARAN
|8,00
|165.245.118
|% 0,76
|
|ASELS
|32,70
|109.587.772
|% 1,11
|
|KARSN
|3,21
|97.488.196
|% 4,22
|
|EKGYO
|2,40
|1.265.151.910
|% 6,19
|
|AFYON
|4,90
|184.153.168
|% 5,15
|
|KARSN
|3,21
|97.488.196
|% 4,22
|
|GSDHO
|2,42
|70.617.059
|% 3,42
|
|KRDMD
|3,08
|80.097.571
|% 1,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6811
|8,7247
|% 0,27
|
|Frank
|7,3219
|7,3660
|% 0,61
|
|Riyal
|1,8215
|1,8307
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|18,24
|
|Altın Gr.
|410
|410
|5,89
|
|Cumhuriyet
|2.658
|2.683
|37,40
|
|Tam
|2.738
|2.754
|38,40
|
|Yarım
|1.329
|1.347
|18,80
|
|Çeyrek
|667
|674
|9,40
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,38
|1,06
|
|Gümüş Gr.
|4,91
|4,91
|0,24
|
|B. Petrol
|44,16
|44,16
|-0,16
|
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