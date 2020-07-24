***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.07.2020 14:50
***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BERA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BERA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861617
BIST
15:22118.863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -168,58
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.144
En Düşük
118.221
15:226,8492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8507
En Düşük
6,8335
15:227,9507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0120
|Açılış
|: 7,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9589
En Düşük
7,9191
15:22416,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,56
|Açılış
|: 416,77
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
418,03
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|CEOEM
|4,84
|60.382.190
|% 10,00
|
|KENT
|2.211,20
|40.369.992
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|21.979.446
|% 10,00
|
|EGEEN
|797,50
|157.485.942
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|4.205.694
|% 10,00
|
|YONGA
|29,38
|206.974
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|14.286.015
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|454.823
|% -9,93
|
|ETILR
|3,40
|444.262
|% -8,60
|
|KPHOL
|4,38
|113.147
|% -8,18
|
|SISE
|6,52
|1.439.122.660
|% 3,49
|
|ASELS
|35,20
|1.372.828.666
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,33
|792.575.129
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,36
|503.165.423
|% 2,83
|
|ALKIM
|14,84
|487.839.904
|% 5,10
|
|EKGYO
|2,33
|792.575.129
|% 0,00
|
|SISE
|6,52
|1.439.122.660
|% 3,49
|
|TRKCM
|4,36
|503.165.423
|% 2,83
|
|TSKB
|1,26
|131.679.375
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,38
|179.538.292
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7119
|8,7556
|% 0,26
|
|Frank
|7,3799
|7,4243
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8207
|1,8298
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|6,54
|
|Altın Gr.
|417
|417
|1,78
|
|Cumhuriyet
|2.717
|2.740
|16,00
|
|Tam
|2.799
|2.813
|18,40
|
|Yarım
|1.359
|1.375
|8,00
|
|Çeyrek
|681
|688
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,67
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|4,97
|4,98
|0,01
|
|B. Petrol
|43,41
|43,41
|0,08
|