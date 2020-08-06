***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 12:03
***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BERA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865696
BIST
15:311.057
En Yüksek
|Değişim
|: -3,22%
|| -35,13
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
15:317,2557
En Yüksek
|Değişim
|: 3,00%
|| 0,2111
|Açılış
|: 7,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,2839
En Düşük
7,0287
15:318,6536
En Yüksek
|Değişim
|: 3,31%
|| 0,2769
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6710
En Düşük
8,3315
15:31480,60
En Yüksek
|Değişim
|: 4,08%
|| 18,82
|Açılış
|: 480,60
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
481,19
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|OYAKC
|7,61
|81.220.143
|% -6,05
|
|AKYHO
|6,00
|10.570.676
|% -6,69
|
|BAYRK
|6,18
|3.259.689
|% -7,21
|
|BAYRK
|6,18
|3.259.689
|% -7,21
|
|AKYHO
|6,00
|10.570.676
|% -6,69
|
|EKGYO
|1,97
|1.609.525.526
|% -5,74
|
|GARAN
|6,67
|1.136.255.977
|% -1,62
|
|SISE
|5,90
|920.764.609
|% -5,45
|
|AKBNK
|4,83
|816.395.613
|% -3,78
|
|ASELS
|15,96
|803.654.747
|% -5,23
|
|EKGYO
|1,97
|1.609.525.526
|% -5,74
|
|ODAS
|2,22
|514.107.886
|% -5,13
|
|YKBNK
|2,09
|423.995.843
|% -0,95
|
|TRKCM
|3,79
|715.719.128
|% -4,29
|
|GARAN
|6,67
|1.136.255.977
|% -1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5048
|9,5525
|% 3,17
|
|Frank
|7,9455
|7,9934
|% 2,85
|
|Riyal
|1,9265
|1,9361
|% 2,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.059
|2.059
|20,83
|
|Altın Gr.
|480
|481
|18,82
|
|Cumhuriyet
|3.195
|3.291
|196,60
|
|Tam
|3.291
|3.406
|221,80
|
|Yarım
|1.597
|1.650
|96,20
|
|Çeyrek
|801
|830
|51,90
|
|Gümüş.Ons
|28,14
|28,19
|1,21
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,45
|
|B. Petrol
|45,14
|45,14
|-0,05
|
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