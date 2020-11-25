***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.11.2020 16:18
***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BERA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BERA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889959
BIST
17:361.328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 7,43
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.342
En Düşük
1.325
17:367,9847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0207
|Açılış
|: 8,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
17:369,5167
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0077
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
17:36465,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,30
|Açılış
|: 465,51
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
467,35
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler17:36
|BURVA
|62,70
|6.688.775
|% 10,00
|
|BANVT
|27,50
|14.983.759
|% 10,00
|
|KLMSN
|20,68
|307.554.930
|% 10,00
|
|RODRG
|14,08
|2.634.855
|% 10,00
|
|BMELK
|28,60
|1.413.098
|% 10,00
|
|KENT
|427,80
|3.347.963
|% -9,99
|
|CRFSA
|108,30
|22.052.343
|% -9,98
|
|SERVE
|15,80
|233.465
|% -9,97
|
|SANFM
|15,17
|631.436
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|2.941.599
|% -9,96
|
|THYAO
|12,07
|4.077.107.886
|% 2,03
|
|KRDMD
|5,18
|3.496.008.417
|% 5,28
|
|GARAN
|9,10
|3.099.633.518
|% 0,55
|
|TSKB
|2,76
|1.297.727.719
|% 5,75
|
|TUPRS
|92,60
|1.199.790.659
|% 2,77
|
|KRDMD
|5,18
|3.496.008.417
|% 5,28
|
|TSKB
|2,76
|1.297.727.719
|% 5,75
|
|EKGYO
|2,08
|788.044.016
|% -1,89
|
|YKBNK
|3,00
|1.124.644.497
|% 1,01
|
|GARAN
|9,10
|3.099.633.518
|% 0,55
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9796
|7,9847
|% -0,26
|
|Euro
|9,5079
|9,5167
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,6103
|10,6636
|% -0,50
|
|Frank
|8,7284
|8,7810
|% -0,25
|
|Riyal
|2,1219
|2,1326
|% -0,29
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|6,98
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|16,00
|
|Tam
|3.078
|3.158
|18,74
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|9,06
|
|Çeyrek
|746
|764
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,45
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|5,99
|0,01
|
|B. Petrol
|48,26
|48,26
|0,48
|