***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.12.2020 10:06
***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BERA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BERA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895543
BIST
12:571.475
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 15,41
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
12:577,3454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0500
|Açılış
|: 7,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
12:579,0084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0503
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
12:57443,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,54
|Açılış
|: 443,21
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler12:57
|TGSAS
|11,56
|113.750.758
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|21.741.233
|% 9,98
|
|INTEM
|37,26
|8.258.448
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|31.062.235
|% 9,98
|
|SILVR
|8,71
|6.118.012
|% 9,97
|
|IZTAR
|16,10
|182.252
|% -9,96
|
|NIBAS
|53,20
|9.590.732
|% -9,45
|
|SELGD
|4,62
|31.675
|% -9,41
|
|EUYO
|4,50
|135.041
|% -4,66
|
|BURVA
|50,50
|2.596.189
|% -4,54
|
|ASELS
|18,66
|1.654.954.855
|% 4,25
|
|GUBRF
|83,00
|1.627.765.981
|% 8,57
|
|HALKB
|5,68
|1.177.074.320
|% 4,80
|
|GARAN
|10,24
|1.125.881.594
|% 2,20
|
|VAKBN
|4,74
|954.521.030
|% 1,94
|
|HALKB
|5,68
|1.177.074.320
|% 4,80
|
|VAKBN
|4,74
|954.521.030
|% 1,94
|
|ODAS
|3,98
|722.223.953
|% 3,38
|
|EKGYO
|2,18
|362.974.023
|% 0,93
|
|YKBNK
|3,08
|447.280.399
|% 0,65
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3403
|7,3454
|% -0,68
|
|Euro
|8,9951
|9,0084
|% -0,56
|
|Sterlin
|9,9245
|9,9743
|% -0,26
|
|Frank
|8,2578
|8,3075
|% -0,82
|
|Riyal
|1,9481
|1,9578
|% -0,83
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|0,04
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-3,84
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.977
|-13,00
|
|Tam
|2.921
|2.995
|-10,21
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|-4,94
|
|Çeyrek
|708
|724
|-2,46
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,29
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|-0,05
|
|B. Petrol
|51,56
|51,56
|0,33
|