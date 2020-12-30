***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.12.2020 10:37
***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BERA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BERA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895552
BIST
13:231.475
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 15,10
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
13:237,3401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0553
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
13:239,0088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0499
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
13:23443,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -2,98
|Açılış
|: 443,77
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler13:23
|TGSAS
|11,56
|114.105.788
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|21.840.258
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|31.181.328
|% 9,98
|
|INTEM
|37,26
|8.265.304
|% 9,98
|
|SILVR
|8,71
|6.151.485
|% 9,97
|
|NIBAS
|53,00
|12.025.782
|% -9,79
|
|EUYO
|4,50
|432.302
|% -4,66
|
|PAMEL
|22,00
|350.636
|% -4,35
|
|BURVA
|50,85
|2.880.856
|% -3,88
|
|RAYSG
|15,68
|3.263.215
|% -3,80
|
|ASELS
|18,63
|1.744.694.884
|% 4,08
|
|GUBRF
|82,20
|1.733.958.680
|% 7,52
|
|HALKB
|5,67
|1.192.113.029
|% 4,61
|
|GARAN
|10,23
|1.148.464.951
|% 2,10
|
|VAKBN
|4,75
|969.471.783
|% 2,15
|
|HALKB
|5,67
|1.192.113.029
|% 4,61
|
|VAKBN
|4,75
|969.471.783
|% 2,15
|
|ODAS
|3,99
|734.652.030
|% 3,64
|
|EKGYO
|2,18
|392.489.492
|% 0,93
|
|YKBNK
|3,08
|452.655.868
|% 0,65
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3358
|7,3401
|% -0,75
|
|Euro
|8,9940
|9,0088
|% -0,55
|
|Sterlin
|9,9519
|10,0018
|% 0,02
|
|Frank
|8,2832
|8,3331
|% -0,51
|
|Riyal
|1,9521
|1,9619
|% -0,62
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|-0,41
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-2,90
|
|Cumhuriyet
|2.941
|2.986
|-4,00
|
|Tam
|2.928
|3.002
|-3,58
|
|Yarım
|1.415
|1.452
|-1,74
|
|Çeyrek
|710
|726
|-0,86
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,31
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,61
|51,61
|0,38
|