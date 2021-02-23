***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.02.2021 17:23
***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BERA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BERA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911875
BIST
17:231.529
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -21,56
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.515
17:237,0873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0663
|Açılış
|: 7,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,0873
En Düşük
7,0039
17:238,6110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0782
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,6129
En Düşük
8,5250
17:23410,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,53
|Açılış
|: 410,76
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
411,47
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler17:23
|KRGYO
|7,71
|61.885.782
|% 9,99
|
|SAYAS
|19,27
|54.555.429
|% 9,99
|
|LINK
|46,96
|139.284.788
|% 9,98
|
|VAKFN
|19,39
|55.089.220
|% 9,98
|
|YAPRK
|131,40
|5.135.181
|% 9,87
|
|TKNSA
|18,09
|88.284.164
|% -10,00
|
|GLBMD
|7,92
|18.693.707
|% -10,00
|
|ARTI
|5,85
|1.429.343
|% -10,00
|
|DIRIT
|8,02
|1.299.862
|% -9,99
|
|SODSN
|41,80
|640.480
|% -9,99
|
|PETKM
|5,55
|4.008.441.794
|% 8,40
|
|THYAO
|13,01
|2.463.523.748
|% 2,93
|
|SASA
|36,32
|1.787.161.094
|% -9,97
|
|GUBRF
|81,65
|1.643.287.348
|% 4,21
|
|KOZAL
|134,90
|1.536.975.966
|% -2,60
|
|PETKM
|5,55
|4.008.441.794
|% 8,40
|
|EKGYO
|2,36
|975.766.839
|% -2,88
|
|IHLAS
|0,99
|365.297.032
|% -9,17
|
|TSKB
|1,78
|561.046.966
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,44
|423.979.038
|% -2,70
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0828
|7,0873
|% 0,94
|
|Euro
|8,6033
|8,6110
|% 0,92
|
|Sterlin
|9,9161
|9,9658
|% 0,80
|
|Frank
|7,8163
|7,8634
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8777
|1,8871
|% 0,65
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-0,95
|
|Altın Gr.
|411
|411
|2,73
|
|Cumhuriyet
|2.733
|2.774
|25,00
|
|Tam
|2.720
|2.789
|26,21
|
|Yarım
|1.315
|1.349
|12,67
|
|Çeyrek
|659
|675
|6,34
|
|Gümüş.Ons
|27,81
|27,84
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,33
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,31
|64,31
|-0,05
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:37DOAS
Yüzde -4.91 oranında düşüşle 37.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 268, 115 adet işlem
-
17:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, VAKBN, EKGYO
-
17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 06 kaybederek (% -0.97 ) 1, 328
-
17:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, LINK, SAYAS, KRGYO
-
17:35
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MEGAP, MEGAP, IHLAS, OZRDN, SODSN, SRVGY, RODRG, BALAT, TKNSA, GLBMD