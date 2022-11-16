***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 15:17
***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BERA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BERA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080320
BIST
15:184.661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 3,91
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.661
15:1818,6204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0189
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
15:1819,4069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1355
|Açılış
|: 19,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
15:181.066,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,98
|Açılış
|: 1.066,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler15:16
|ALBRK
|3,08
|222.266.424
|% 10,00
|
|BURVA
|44,44
|29.232.299
|% 10,00
|
|FONET
|16,18
|109.084.419
|% 9,99
|
|BRLSM
|24,44
|83.854.052
|% 9,99
|
|YEOTK
|109,20
|159.728.595
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|136.345.509
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|351.795.074
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|20.839.836
|% -9,95
|
|THYAO
|105,30
|6.331.822.503
|% -3,39
|
|YKBNK
|11,39
|6.287.156.589
|% 5,56
|
|ISCTR
|10,23
|5.282.242.164
|% 5,14
|
|AKBNK
|17,12
|4.738.036.799
|% 5,74
|
|EREGL
|37,44
|4.322.605.231
|% -0,43
|
|YKBNK
|11,39
|6.287.156.589
|% 5,56
|
|ISCTR
|10,23
|5.282.242.164
|% 5,14
|
|SKBNK
|2,42
|1.133.951.230
|% 3,42
|
|TSKB
|3,40
|1.420.103.342
|% 4,29
|
|EKGYO
|5,63
|2.308.010.254
|% 1,26
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6124
|18,6158
|% 0,08
|
|Euro
|19,3933
|19,3995
|% 0,66
|
|Sterlin
|22,0788
|22,1895
|% 0,36
|
|Frank
|19,7327
|19,8516
|% 0,54
|
|Riyal
|4,9375
|4,9622
|% 0,05
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|4,44
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|3,93
|
|Cumhuriyet
|7.108
|7.216
|23,00
|
|Tam
|7.085
|7.197
|2,00
|
|Yarım
|3.441
|3.518
|1,00
|
|Çeyrek
|1.720
|1.759
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|21,99
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|13,14
|13,15
|0,24
|
|B. Petrol
|93,98
|93,98
|0,12
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:31ANSGR
Yüzde 5.62 oranında artışla 13.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 402, 023 adet işlem
-
15:30HTTBT
Yüzde 4.53 oranında artışla 26.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 463, 395 adet işlem
-
15:29MEGAP
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 028, 850 adet işlem
-
15:29MEGAP
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 028, 850 adet işlem
-
15:28CEMAS
Yüzde 4.63 oranında artışla 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 681, 338 adet işlem