BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.10.2021 09:50
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021 3. çeyrek aracı kurum komisyon raporudur.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 376,14 % 0,0087 % 0,0128 % 147,2025
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969706
BIST
18:051.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
0
En Düşük
0
18:059,0384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0372
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
9,0384
En Düşük
8,9883
18:0510,4584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0606
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4719
En Düşük
10,3841
18:05510,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,48
|Açılış
|: 510,21
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
510,91
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADESE
|1,18
|5.356.180
|% 0,00
|
|ASELS
|15,82
|523.390.184
|% 0,00
|
|CIMSA
|31,62
|73.120.941
|% 0,00
|
|CCOLA
|82,95
|30.390.529
|% 0,00
|
|DIRIT
|4,80
|187.384
|% 0,00
|
|ADESE
|1,18
|5.356.180
|% 0,00
|
|ASELS
|15,82
|523.390.184
|% 0,00
|
|CIMSA
|31,62
|73.120.941
|% 0,00
|
|CCOLA
|82,95
|30.390.529
|% 0,00
|
|DIRIT
|4,80
|187.384
|% 0,00
|
|GARAN
|9,44
|1.356.070.580
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,81
|946.559.178
|% 0,00
|
|EREGL
|17,56
|874.021.211
|% 0,00
|
|TUPRS
|125,80
|694.484.109
|% 0,00
|
|SISE
|8,12
|551.186.720
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,42
|385.141.392
|% 0,00
|
|GARAN
|9,44
|1.356.070.580
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,81
|946.559.178
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,79
|232.723.027
|% 0,00
|
|ODAS
|1,52
|176.299.511
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0315
|9,0384
|% 0,41
|
|Euro
|10,4516
|10,4584
|% 0,58
|
|Sterlin
|12,2176
|12,2788
|% 0,14
|
|Frank
|9,6817
|9,7400
|% 0,20
|
|Riyal
|2,3944
|2,4064
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|7,22
|
|Altın Gr.
|510
|510
|2,39
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|3,75
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,82
|
|Çeyrek
|809
|827
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,65
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,02
|
|B. Petrol
|83,78
|83,78
|0,13
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KRDMD
Yüzde 4.98 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 719, 162 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 34 artarak (% 1.50 ) 1, 244
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYAYO, PAMEL, DOBUR, KSTUR, PRKAB, MAALT, AKFGY, EDIP, AKSUE, YONGA
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KUTPO, YEOTK, KERVN, GESAN, YUNSA