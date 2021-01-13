BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
13.01.2021 14:44
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2021
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,93239563
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
27675,82
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 6,397
Brüt Getiri (%)
% 16,96
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
27675,82
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 7
Açıklamalar
01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında gerçekleşen fon toplam gider kesintisi bilgisidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901857
BIST
16:201.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,41
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.545
16:207,4317
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0227
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
16:209,0524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0516
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0312
16:20442,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,49
|Açılış
|: 442,52
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler16:18
|PSDTC
|31,24
|16.512.581
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.512.581
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.512.581
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.512.581
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|1.114.325
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|1.562.290
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|177.500.564
|% -9,99
|
|FORMT
|5,35
|36.553.472
|% -9,63
|
|LUKSK
|36,00
|4.263.431
|% -7,69
|
|MZHLD
|34,40
|376.955
|% -7,33
|
|THYAO
|13,07
|2.064.721.437
|% 1,63
|
|SISE
|7,75
|1.798.444.159
|% 1,44
|
|DOHOL
|3,80
|1.513.890.546
|% 7,95
|
|OTKAR
|436,50
|1.238.526.255
|% 6,49
|
|TCELL
|17,02
|1.166.021.355
|% 1,98
|
|DOHOL
|3,80
|1.513.890.546
|% 7,95
|
|EKGYO
|2,43
|860.599.122
|% -0,82
|
|TSKB
|1,88
|650.552.789
|% -1,05
|
|SISE
|7,75
|1.798.444.159
|% 1,44
|
|ZOREN
|3,09
|575.091.302
|% 4,39
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4330
|7,4373
|% -0,23
|
|Euro
|9,0513
|9,0575
|% -0,51
|
|Sterlin
|10,1384
|10,1892
|% -0,19
|
|Frank
|8,3365
|8,3867
|% -0,50
|
|Riyal
|1,9766
|1,9865
|% -0,22
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-2,87
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-1,60
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.986
|-3,00
|
|Tam
|2.928
|3.001
|-5,39
|
|Yarım
|1.415
|1.452
|-2,60
|
|Çeyrek
|710
|726
|-1,30
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,28
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,03
|-0,10
|
|B. Petrol
|56,67
|56,67
|0,09
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:28ETYAT
Yüzde 6.90 oranında artışla 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 644, 046 adet işlem
-
16:26XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 27, 406.00 milyon TL de
-
16:26HATEK
Yüzde 5.91 oranında artışla 15.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 333, 254 adet işlem
-
16:25OYAYO
Yüzde 6.95 oranında artışla 9.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 230, 005 adet işlem
-
16:23KLMSN
Yüzde 5.13 oranında artışla 20.70 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 078, 070 adet işlem