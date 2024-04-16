***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.04.2024 20:11
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024-31.12.2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
15.04.2024
Tescil Tarihi
16.04.2024
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
16.04.2024 - 11063
Açıklamalar
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, Şirket Yönetim Kurulu'nun 15.04.2024 kararı ile, Bahçelievler Mahallesi 35.Cadde N 24/8 Çankaya / Ankara adresinde bulunan Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 358710 sicil numaralı "Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş."nin, 2024 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir. Bağımsız Denetim Kuruluşu seçim tescili, 16.04.2024 tarih 11063 numaralı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273164
BIST