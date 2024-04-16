***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2024-31.12.2024Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi15.04.2024Tescil Tarihi16.04.2024Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su16.04.2024 - 11063AçıklamalarTürk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, Şirket Yönetim Kurulu'nun 15.04.2024 kararı ile, Bahçelievler Mahallesi 35.Cadde N 24/8 Çankaya / Ankara adresinde bulunan Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 358710 sicil numaralı "Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş."nin, 2024 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir. Bağımsız Denetim Kuruluşu seçim tescili, 16.04.2024 tarih 11063 numaralı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273164BIST