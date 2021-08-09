***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
09.08.2021 18:55
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 - 30.06.2021 dönemi Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956322
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,15
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
18:058,6453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0297
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
18:0510,1701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0154
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
18:05480,08
En Yüksek
|Değişim
|: -1,73%
|| -8,45
|Açılış
|: 480,08
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SUMAS
|75,35
|1.595.634
|% 10,00
|
|GENIL
|14,30
|575.043.364
|% 10,00
|
|CANTE
|11,99
|99.130.036
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.562.322
|% 10,00
|
|BRYAT
|346,60
|101.131.763
|% 10,00
|
|FADE
|10,98
|98.973.145
|% -10,00
|
|ISGSY
|9,66
|60.557.903
|% -9,97
|
|EDIP
|3,99
|2.010.078
|% -9,93
|
|DAGHL
|15,49
|31.551.144
|% -9,15
|
|DOBUR
|15,85
|1.232.707
|% -8,01
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% -0,98
|
|SISE
|8,18
|1.252.687.125
|% 2,25
|
|KRDMD
|7,97
|767.296.739
|% -0,38
|
|THYAO
|12,79
|715.488.064
|% -0,31
|
|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% -1,21
|
|ZRGYO
|1,59
|413.197.872
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% -1,21
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% -0,98
|
|SISE
|8,18
|1.252.687.125
|% 2,25
|
|EKGYO
|1,86
|205.644.470
|% 2,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6430
|8,6453
|% 0,34
|
|Euro
|10,1616
|10,1701
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,9330
|11,9928
|% 0,14
|
|Frank
|9,3635
|9,4199
|% -0,15
|
|Riyal
|2,2973
|2,3088
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-35,55
|
|Altın Gr.
|481
|481
|-7,86
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,33
|-1,02
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,22
|
|B. Petrol
|69,03
|69,03
|-1,67
|
Seans Raporu
18:05
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