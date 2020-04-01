***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiMüzayede Şube ihale usulü araç satış faaliyetine geçici ara vermeFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniCOVID-19 Salgın,Piyasa KoşullarıVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi01.04.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi01.04.2020-02.05.2020 tarihleri arasıFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıAlınmış bir karar yoktur.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıAlınmış bir karar yoktur.Şirket Yönetimince Alınan TedbirlerAlınan sağlık ve güvenlik tedbirleri (hijyen, seyahat yasağı, fiziksel toplantıların iptali, uzaktan çalışma gibi) daha da yoğunlaştırılarak devam edecektir.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarCOVID-19 salgınının neden olduğu durumlardaki gelişmelere göre değerlendirlecektirYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih02.05.2020Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiHali hazırda mevcut şartlarda , süreklilik açısından risk görülmemekle beraber , sürece göre değerlendirmeler yapılacaktır.AçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulunca aşağıdaki gerekçe ile 4447 Sayılı Kanunun Ek 2. maddesine dayanılarak hazırlanan "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" kapsamında Ankara Müzayede Şubesi, Ankara Opel Şubesi ve Balıkesir Şubesi çalışanları için Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu yapılması kararlaştırılmıştır.Dünya genelinde ve ülkemizde görülen COVID-19 salgını nedeni ile gerek virüsün ülke genelinde yayılmasını önlemek, gerek şirket çalışanlarımızın ve gerekse ailelerinin salgına maruz kalmaması, gerekse de piyasanın durma noktasına gelmesinden dolayı, açık artırma usulü ile ikinci el araç satışı yaptığımız Havalimanı Yolu No : 809 Akyurt/Ankara adresinde bulunan Müzayede Şubesi'nde 01 Nisan 2020 - 02 Mayıs 2020 tarihleri arasında faaliyete ara verilecektir. Diğer şubelerdeki faaliyetlerimiz ise alınan çeşitli sağlık ve güvenlik tedbirleri çerçevesinde haftalık çalışma saatleri düşürülerek devam edecektir. Konuyla ilgili önemli gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834031BIST