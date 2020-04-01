***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
01.04.2020 20:46
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
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Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Müzayede Şube ihale usulü araç satış faaliyetine geçici ara verme
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
COVID-19 Salgın,Piyasa Koşulları
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
01.04.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
01.04.2020-02.05.2020 tarihleri arası
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
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Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
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İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
Alınmış bir karar yoktur.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
Alınmış bir karar yoktur.
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Alınan sağlık ve güvenlik tedbirleri (hijyen, seyahat yasağı, fiziksel toplantıların iptali, uzaktan çalışma gibi) daha da yoğunlaştırılarak devam edecektir.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
COVID-19 salgınının neden olduğu durumlardaki gelişmelere göre değerlendirlecektir
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
02.05.2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Hali hazırda mevcut şartlarda , süreklilik açısından risk görülmemekle beraber , sürece göre değerlendirmeler yapılacaktır.
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulunca aşağıdaki gerekçe ile 4447 Sayılı Kanunun Ek 2. maddesine dayanılarak hazırlanan "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" kapsamında Ankara Müzayede Şubesi, Ankara Opel Şubesi ve Balıkesir Şubesi çalışanları için Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu yapılması kararlaştırılmıştır.
Dünya genelinde ve ülkemizde görülen COVID-19 salgını nedeni ile gerek virüsün ülke genelinde yayılmasını önlemek, gerek şirket çalışanlarımızın ve gerekse ailelerinin salgına maruz kalmaması, gerekse de piyasanın durma noktasına gelmesinden dolayı, açık artırma usulü ile ikinci el araç satışı yaptığımız Havalimanı Yolu No : 809 Akyurt/Ankara adresinde bulunan Müzayede Şubesi'nde 01 Nisan 2020 - 02 Mayıs 2020 tarihleri arasında faaliyete ara verilecektir. Diğer şubelerdeki faaliyetlerimiz ise alınan çeşitli sağlık ve güvenlik tedbirleri çerçevesinde haftalık çalışma saatleri düşürülerek devam edecektir. Konuyla ilgili önemli gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834031
BIST