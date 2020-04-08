***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiBalıkesir ve Ankara Opel Şube faaliyetine geçici ara vermeFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniCOVID-19 Salgın,Piyasa KoşullarıVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi01.04.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi09.04.2020-24.04.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı458.555,81 TLŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerUzaktan çalışma, sağlık ve hijyen önlemlerinin artırılarak devam etmesiYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarCOVID-19 salgınının neden olduğu durumlardaki gelişmelere göre değerlendirlecektirYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih24.04.2020Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiHali hazırda mevcut şartlarda , süreklilik açısından risk görülmemekle beraber , sürece göre değerlendirmeler yapılacaktır.AçıklamalarTüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle, devlet kurumlarının ilgili makamlarınca alınan karar gereği hastalığın bulaşma riskinin artıracağı gerekçesiyle insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü merkezi vb. kapalı alanlarda yürütülen faaliyetlerin büyük bir bölümü durdurulmuştur.01.04.2020 tarihli açıklamamızda COVID-19 pandemisine yönelik tedbirler kapsamında, Müzayede Şube faaliyetine geçici ara verdiğimiz ve diğer şubelerimizde gerekli sağlık ve hijyen önlemlerini aldığımız duyurulmuştu. Salgına karşı her türlü önlemleri almamıza rağmen, Balıkesir Şubesi'nde dört personelimizin COVID-19 testi pozitif çıkmıştır. Bu sebeple müşterilerimiz, çalışanlarımız ve toplum sağlığını korumak amacıyla Balıkesir Şubesi'nin ve tedbir amaçlı Ankara Opel Şubesi'nin 14 gün süre faaliyetlerine geçici ara verilmesine, uzaktan çalışma yöntemi ile sürdürülecek faaliyetlerin devam etmesine karar verilmiştir.Bu süre zarfında Ankara Opel ve Balıkesir Şube tesislerinde, gerekli sağlık, hijyen, dezenfekte vb. önlemler artırılarak devam edecektir. Konuyla ilgili önemli gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836707BIST