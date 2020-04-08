***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
08.04.2020 19:25
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
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Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Balıkesir ve Ankara Opel Şube faaliyetine geçici ara verme
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
COVID-19 Salgın,Piyasa Koşulları
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
01.04.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
09.04.2020-24.04.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
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Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
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İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
9
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
458.555,81 TL
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Uzaktan çalışma, sağlık ve hijyen önlemlerinin artırılarak devam etmesi
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
COVID-19 salgınının neden olduğu durumlardaki gelişmelere göre değerlendirlecektir
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
24.04.2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Hali hazırda mevcut şartlarda , süreklilik açısından risk görülmemekle beraber , sürece göre değerlendirmeler yapılacaktır.
Açıklamalar
Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle, devlet kurumlarının ilgili makamlarınca alınan karar gereği hastalığın bulaşma riskinin artıracağı gerekçesiyle insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü merkezi vb. kapalı alanlarda yürütülen faaliyetlerin büyük bir bölümü durdurulmuştur.
01.04.2020 tarihli açıklamamızda COVID-19 pandemisine yönelik tedbirler kapsamında, Müzayede Şube faaliyetine geçici ara verdiğimiz ve diğer şubelerimizde gerekli sağlık ve hijyen önlemlerini aldığımız duyurulmuştu. Salgına karşı her türlü önlemleri almamıza rağmen, Balıkesir Şubesi'nde dört personelimizin COVID-19 testi pozitif çıkmıştır. Bu sebeple müşterilerimiz, çalışanlarımız ve toplum sağlığını korumak amacıyla Balıkesir Şubesi'nin ve tedbir amaçlı Ankara Opel Şubesi'nin 14 gün süre faaliyetlerine geçici ara verilmesine, uzaktan çalışma yöntemi ile sürdürülecek faaliyetlerin devam etmesine karar verilmiştir.
Bu süre zarfında Ankara Opel ve Balıkesir Şube tesislerinde, gerekli sağlık, hijyen, dezenfekte vb. önlemler artırılarak devam edecektir. Konuyla ilgili önemli gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836707
BIST