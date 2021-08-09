***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
09.08.2021 18:55
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
99.687.500 1.332.049 -2.240.058 3.038.645 4.048.192 14.467.769 120.334.097 120.334.097
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
809.627 13.658.142 -14.467.769 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-68.047 10.615.471 10.547.424 10.547.424
Dönem Karı (Zararı)
10.615.471 10.615.471 10.615.471
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-68.047 -68.047 -68.047
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-3.176.841 -3.176.841 -3.176.841
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-49.792 -49.792 -49.792
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
99.687.500 1.332.049 -2.308.105 3.848.272 14.479.701 10.615.471 127.654.888 127.654.888
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
99.687.500 1.332.049 -2.145.348 3.848.272 14.479.701 37.747.525 154.949.699 154.949.699
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
37.747.525 -37.747.525 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38.684 16.783.464 16.822.148 16.822.148
Dönem Karı (Zararı)
16.783.464 16.783.644 16.783.644
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38.684 38.684 38.684
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
99.687.500 1.332.049 -2.106.664 3.848.272 52.227.226 16.783.464 171.771.847 171.771.847
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.900.538 99.654.969
Dönem Karı (Zararı)
16.783.464 10.615.471
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16.783.464 10.615.471
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28.413.477 4.156.981
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[12,13] 574.814 550.310
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
[6, 8, 16] 330.535 -1.622.060
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
444.663 -1.622.060
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-114.128 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-271.953 -45.813
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.398 -45.813
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-268.555 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[11] 737.766 388.345
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.658.379
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.658.379
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
[14,15] 27.042.315 7.544.578
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.124.682 89.530.504
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] -43.445.625 137.916.847
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-43.445.625 137.916.847
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[8] -406.636 7.131.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-406.636 7.131.203
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[9] 41.669.692 -61.084.396
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[10] 1.970.288 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] 8.411.992 9.327.275
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.411.992 9.327.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[7] -33.125 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.313.154 -3.760.425
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
[8] 7.313.154 -3.760.425
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[10] 7.474.408 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.078.830 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-40.078.830 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
28.072.259 104.302.956
Ödenen Temettüler
0 -3.176.841
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[11] 828.279 -1.471.146
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-23.452.711 1.076.792
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
[13] -15.239.193 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[12, 13] 743.497 6.074.857
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
743.497 6.074.857
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[12, 13] -8.957.015 -4.948.274
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.957.015 -4.948.274
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-49.791
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.190.512 -97.655.671
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.447.050 7.988.882
Kredilerden Nakit Girişleri
2.447.050 7.988.882
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[4,5] -26.637.562 -105.644.553
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-26.637.562 -105.644.553
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.742.685 3.076.090
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.742.685 3.076.090
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
65.707.067 47.559.306
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
46.964.382 50.635.396
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 46.964.382 65.707.067
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
[6] 179.067.582 135.239.274
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
179.067.582 135.239.274
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[8] 1.029.003 562.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.029.003 562.895
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
[9] 126.453.280 168.122.972
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 2.641.550 5.809.585
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.641.550 5.809.585
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[11] 721.865 5.913.824
Diğer Dönen Varlıklar
[14] 360.877 230.143
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
360.877 230.143
ARA TOPLAM
357.238.539 381.585.760
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
357.238.539 381.585.760
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
1.000 1.000
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[8] 185.338 185.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
185.338 185.338
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
[12] 26.108.655 18.376.177
Arazi ve Arsalar
350.021 350.021
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.115.093 665.277
Taşıtlar
1.147.391
Mobilya ve Demirbaşlar
2.121.499 1.635.309
Özel Maliyetler
3.259.437 3.246.437
Yapılmakta Olan Yatırımlar
20.634.343 14.328.149
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
922.458 1.124.007
Diğer Maddi Duran Varlıklar
-3.441.587 -2.973.023
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[13] 15.603.794 458.375
Şerefiye
15.239.193
Diğer Haklar
31.567 31.567
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
333.034 426.808
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 4.596.479 3.635.575
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.596.479 3.635.575
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[11] 944.599 1.692.036
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
47.439.865 24.348.501
TOPLAM VARLIKLAR
404.678.404 405.934.261
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
[4] 0 3.000.000
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 3.000.000
Banka Kredileri
0 3.000.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.586.936 4.143.284
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.586.936 4.143.284
Banka Kredileri
[4] 6.586.936 4.143.284
Diğer Finansal Yükümlülükler
25.024.168 44.187.009
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
[5] 25.024.168 44.187.009
Ticari Borçlar
[6] 141.296.355 132.884.363
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
141.296.355 132.884.363
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[7] 1.010.291 264.404
Diğer Borçlar
8.280.375 967.221
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7.215.900
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
[8] 1.064.475 967.221
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.892.121 8.417.713
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[10] 15.892.121 8.417.713
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
[11] 5.374.000 9.745.275
Kısa Vadeli Karşılıklar
[16] 604.820 403.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
566.320 365.120
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
38.500 38.500
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25.992.982 39.847.551
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[15] 25.992.982 39.847.551
ARA TOPLAM
230.062.048 243.860.440
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
230.062.048 243.860.440
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.405.116 5.879.837
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.405.116 5.879.837
Banka Kredileri
[4] 1.405.116 5.879.837
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
[16] 1.439.393 1.244.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.439.393 1.244.285
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.844.509 7.124.122
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
232.906.557 250.984.562
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
171.771.847 154.949.699
Ödenmiş Sermaye
[18] 99.687.500 99.687.500
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[19] 1.332.049 1.332.049
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.106.664 -2.145.348
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.106.664 -2.145.348
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[20] -2.106.664 -2.145.348
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.848.272 3.848.272
Yasal Yedekler
[21] 3.848.272 3.848.272
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] 52.227.226 14.479.701
Net Dönem Karı veya Zararı
16.783.464 37.747.525
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
171.771.847 154.949.699
TOPLAM KAYNAKLAR
404.678.404 405.934.261
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
[23] 776.880.732 377.186.195 470.131.490 186.111.882
Satışların Maliyeti
[23] -747.606.380 -359.448.076 -447.464.611 -177.256.844
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.274.352 17.738.119 22.666.879 8.855.038
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
29.274.352 17.738.119 22.666.879 8.855.038
Genel Yönetim Giderleri
[24] -5.046.482 -3.360.637 -2.230.161 -320.785
Pazarlama Giderleri
[25] -5.225.576 -4.111.685 -2.577.017 -2.013.698
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[26] 2.962.263 1.334.610 2.231.216 354.534
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[26] -279.014 -453.572 -112.371 -288.238
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.685.543 11.146.835 19.978.546 6.586.851
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[27] 2.658.379 0 2.658.379
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[27] -415.822 0 -415.822
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.685.543 13.389.392 19.978.546 8.829.408
Finansman Gelirleri
[28] 3.364.145 1.729.656 1.505.740 933.013
Finansman Giderleri
[28] -2.130.888 -1.107.602 -1.573.958 -242.737
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.918.800 14.011.446 19.910.328 9.519.684
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[11] -6.135.336 -3.395.977 -4.706.912 -2.346.616
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.374.000 -3.007.632 -4.707.369 -1.874.421
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-761.336 -388.345 457 -472.195
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.783.464 10.615.469 15.203.416 7.173.068
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.783.464 10.615.469 15.203.416 7.173.068
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16.783.464 10.615.469 15.203.416 7.173.068
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
38.684 -68.047 340.438 -285.013
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[16] 48.355 -85.059 425.548 -356.266
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.671 17.012 -85.110 71.253
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[11] -9.671 17.012 -85.110 71.253
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.684 -68.047 340.438 -285.013
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.822.148 10.547.422 15.543.854 6.888.055
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16.822.148 10.547.422 15.543.854 6.888.055
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956319
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