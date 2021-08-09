***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler99.687.500 1.332.049 -2.240.058 3.038.645 4.048.192 14.467.769 120.334.097 120.334.097Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler809.627 13.658.142 -14.467.769 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-68.047 10.615.471 10.547.424 10.547.424Dönem Karı (Zararı)10.615.471 10.615.471 10.615.471Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-68.047 -68.047 -68.047Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-3.176.841 -3.176.841 -3.176.841Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-49.792 -49.792 -49.792Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler99.687.500 1.332.049 -2.308.105 3.848.272 14.479.701 10.615.471 127.654.888 127.654.888Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler99.687.500 1.332.049 -2.145.348 3.848.272 14.479.701 37.747.525 154.949.699 154.949.699Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler37.747.525 -37.747.525 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)38.684 16.783.464 16.822.148 16.822.148Dönem Karı (Zararı)16.783.464 16.783.644 16.783.644Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)38.684 38.684 38.684Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler99.687.500 1.332.049 -2.106.664 3.848.272 52.227.226 16.783.464 171.771.847 171.771.847Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI28.900.538 99.654.969Dönem Karı (Zararı)16.783.464 10.615.471Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)16.783.464 10.615.471Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler28.413.477 4.156.981Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler[12,13] 574.814 550.310Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler[6, 8, 16] 330.535 -1.622.060Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler444.663 -1.622.060Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-114.128 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-271.953 -45.813Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-3.398 -45.813Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-268.555 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler[11] 737.766 388.345Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.658.379Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-2.658.379Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler[14,15] 27.042.315 7.544.578İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-17.124.682 89.530.504Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[6] -43.445.625 137.916.847İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-43.445.625 137.916.847Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[8] -406.636 7.131.203İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-406.636 7.131.203Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler[9] 41.669.692 -61.084.396Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)[10] 1.970.288 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[6] 8.411.992 9.327.275İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8.411.992 9.327.275Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)[7] -33.125 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.313.154 -3.760.425İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)[8] 7.313.154 -3.760.425Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)[10] 7.474.408 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-40.078.830 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-40.078.830 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları28.072.259 104.302.956Ödenen Temettüler0 -3.176.841Vergi İadeleri (Ödemeleri)[11] 828.279 -1.471.146Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-23.452.711 1.076.792Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları[13] -15.239.193 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri[12, 13] 743.497 6.074.857Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri743.497 6.074.857Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[12, 13] -8.957.015 -4.948.274Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.957.015 -4.948.274Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları-49.791FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-24.190.512 -97.655.671Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.447.050 7.988.882Kredilerden Nakit Girişleri2.447.050 7.988.882Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[4,5] -26.637.562 -105.644.553Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-26.637.562 -105.644.553YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-18.742.685 3.076.090NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-18.742.685 3.076.090DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ65.707.067 47.559.306DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ46.964.382 50.635.396Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[3] 46.964.382 65.707.067Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar[6] 179.067.582 135.239.274İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar179.067.582 135.239.274Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar[8] 1.029.003 562.895İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.029.003 562.895Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar[9] 126.453.280 168.122.972Peşin Ödenmiş Giderler[10] 2.641.550 5.809.585İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.641.550 5.809.585Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar[11] 721.865 5.913.824Diğer Dönen Varlıklar[14] 360.877 230.143İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar360.877 230.143ARA TOPLAM357.238.539 381.585.760TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR357.238.539 381.585.760DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar1.000 1.000Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar[8] 185.338 185.338İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar185.338 185.338Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar[12] 26.108.655 18.376.177Arazi ve Arsalar350.021 350.021Tesis, Makine ve Cihazlar1.115.093 665.277Taşıtlar1.147.391Mobilya ve Demirbaşlar2.121.499 1.635.309Özel Maliyetler3.259.437 3.246.437Yapılmakta Olan Yatırımlar20.634.343 14.328.149Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar922.458 1.124.007Diğer Maddi Duran Varlıklar-3.441.587 -2.973.023Maddi Olmayan Duran Varlıklar[13] 15.603.794 458.375Şerefiye15.239.193Diğer Haklar31.567 31.567Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar333.034 426.808Peşin Ödenmiş Giderler[10] 4.596.479 3.635.575İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.596.479 3.635.575Ertelenmiş Vergi Varlığı[11] 944.599 1.692.036Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR47.439.865 24.348.501TOPLAM VARLIKLAR404.678.404 405.934.261KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar[4] 0 3.000.000İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 3.000.000Banka Kredileri0 3.000.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.586.936 4.143.284İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.586.936 4.143.284Banka Kredileri[4] 6.586.936 4.143.284Diğer Finansal Yükümlülükler25.024.168 44.187.009Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler[5] 25.024.168 44.187.009Ticari Borçlar[6] 141.296.355 132.884.363İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar141.296.355 132.884.363Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[7] 1.010.291 264.404Diğer Borçlar8.280.375 967.221İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7.215.900İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar[8] 1.064.475 967.221Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15.892.121 8.417.713İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[10] 15.892.121 8.417.713Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü[11] 5.374.000 9.745.275Kısa Vadeli Karşılıklar[16] 604.820 403.620Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar566.320 365.120Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar38.500 38.500Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler25.992.982 39.847.551İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[15] 25.992.982 39.847.551ARA TOPLAM230.062.048 243.860.440TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER230.062.048 243.860.440UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.405.116 5.879.837İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.405.116 5.879.837Banka Kredileri[4] 1.405.116 5.879.837Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar[16] 1.439.393 1.244.285Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.439.393 1.244.285Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.844.509 7.124.122TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER232.906.557 250.984.562ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar171.771.847 154.949.699Ödenmiş Sermaye[18] 99.687.500 99.687.500Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[19] 1.332.049 1.332.049Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.106.664 -2.145.348Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.106.664 -2.145.348Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[20] -2.106.664 -2.145.348Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.848.272 3.848.272Yasal Yedekler[21] 3.848.272 3.848.272Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[22] 52.227.226 14.479.701Net Dönem Karı veya Zararı16.783.464 37.747.525TOPLAM ÖZKAYNAKLAR171.771.847 154.949.699TOPLAM KAYNAKLAR404.678.404 405.934.261Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[23] 776.880.732 377.186.195 470.131.490 186.111.882Satışların Maliyeti[23] -747.606.380 -359.448.076 -447.464.611 -177.256.844TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)29.274.352 17.738.119 22.666.879 8.855.038Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)29.274.352 17.738.119 22.666.879 8.855.038Genel Yönetim Giderleri[24] -5.046.482 -3.360.637 -2.230.161 -320.785Pazarlama Giderleri[25] -5.225.576 -4.111.685 -2.577.017 -2.013.698Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[26] 2.962.263 1.334.610 2.231.216 354.534Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[26] -279.014 -453.572 -112.371 -288.238ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)21.685.543 11.146.835 19.978.546 6.586.851Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler[27] 2.658.379 0 2.658.379Yatırım Faaliyetlerinden Giderler[27] -415.822 0 -415.822FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)21.685.543 13.389.392 19.978.546 8.829.408Finansman Gelirleri[28] 3.364.145 1.729.656 1.505.740 933.013Finansman Giderleri[28] -2.130.888 -1.107.602 -1.573.958 -242.737SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)22.918.800 14.011.446 19.910.328 9.519.684Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri[11] -6.135.336 -3.395.977 -4.706.912 -2.346.616Dönem Vergi (Gideri) Geliri-5.374.000 -3.007.632 -4.707.369 -1.874.421Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-761.336 -388.345 457 -472.195SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16.783.464 10.615.469 15.203.416 7.173.068DÖNEM KARI (ZARARI)16.783.464 10.615.469 15.203.416 7.173.068Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları16.783.464 10.615.469 15.203.416 7.173.068Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar38.684 -68.047 340.438 -285.013Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[16] 48.355 -85.059 425.548 -356.266Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-9.671 17.012 -85.110 71.253Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[11] -9.671 17.012 -85.110 71.253Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)38.684 -68.047 340.438 -285.013TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.822.148 10.547.422 15.543.854 6.888.055Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları16.822.148 10.547.422 15.543.854 6.888.055http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956319BIST