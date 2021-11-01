***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
01.11.2021 18:33
120.334.098
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
809.627 13.658.142 -14.467.769 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-115.650 24.263.315 24.147.665 24.147.665
Dönem Karı (Zararı)
24.263.315 24.263.315 24.263.315
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-115.650 -115.650 -115.650
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-3.176.841 -3.176.841 -3.176.841
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-49.791 -49.791 -49.791
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
99.687.500 1.332.049 -2.355.707 3.848.272 14.479.702 24.263.315 141.255.131 141.255.131
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
99.687.500 1.332.049 -2.145.348 3.848.272 14.479.701 37.747.525 154.949.699 154.949.699
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
37.747.525 -37.747.525 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-335.742 23.075.765 22.740.023 22.740.023
Dönem Karı (Zararı)
23.075.765 23.075.765 23.075.765
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-335.742 -335.742 -335.742
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
2.591.357 -11.596.211 -9.004.854 -9.004.854
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
99.687.500 1.332.049 -2.481.090 6.439.629 40.631.015 23.075.765 168.684.868 168.684.868
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
126.330.088 81.497.698
Dönem Karı (Zararı)
23.075.765 24.263.315
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23.075.765 24.263.315
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.280.913 287.062
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[12,13] 1.034.028 796.586
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
[6, 8, 16] 285.802 -1.766.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
421.422 -1.447.832
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-135.620 -318.424
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-430.430 -210.861
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.963 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-427.467 -210.861
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[11] 952.137 780.366
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
[14,15] 14.439.376 687.227
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
98.093.516 61.548.599
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] 35.472.036 96.901.464
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
35.472.036 96.895.240
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[8] -181.474 -643.081
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-181.474 -643.081
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[9] 132.773.982 -106.095.165
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[10] 6.592.179 17.820.419
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] -34.177.475 52.445.396
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-34.177.475 52.445.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[7] -33.125 -89.410
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.324 94.617
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
[8] 50.324 94.617
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[10] -2.324.101 1.286.580
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.078.830 -172.221
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-40.078.830 -172.221
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
137.450.194 86.098.976
Ödenen Temettüler
-9.004.854 -3.176.841
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[11] -2.115.252 -1.374.646
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -49.791
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.364.437 -6.112.391
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
[13] -15.239.193 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[12, 13] 869.749 3.056.139
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
869.749 3.056.139
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[12, 13] -16.994.993 -9.168.530
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.994.993 -9.168.530
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.223.073 -97.666.103
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.402.232 -2.410.302
Kredilerden Nakit Girişleri
1.402.232 -2.410.302
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[4,5] -51.625.305 -95.255.801
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-51.625.305 -95.255.801
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.742.578 -22.280.796
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.742.578 -22.280.796
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
65.707.067 47.558.731
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
110.449.645 25.277.935
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 110.449.645 65.707.067
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
[6] 100.330.325 135.239.274
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
100.330.325 135.239.274
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[8] 802.974 562.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
802.974 562.895
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
[9] 35.348.990 168.122.972
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 1.050.684 5.809.585
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.050.684 5.809.585
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[11] 5.571.556 5.913.824
Diğer Dönen Varlıklar
[14] 370.072 230.143
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
370.072 230.143
ARA TOPLAM
253.924.246 381.585.760
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
253.924.246 381.585.760
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
1.000 1.000
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[8] 176.398 185.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
176.398 185.338
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
[12] 33.496.730 18.376.177
Arazi ve Arsalar
350.021 350.021
Tesis, Makine ve Cihazlar
638.138 205.515
Taşıtlar
1.179.196 0
Mobilya ve Demirbaşlar
1.582.420 989.669
Özel Maliyetler
1.073.640 1.378.816
Yapılmakta Olan Yatırımlar
28.122.488 14.473.385
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
550.827 978.771
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[13] 15.668.231 458.375
Şerefiye
15.239.193 0
Diğer Haklar
0 -1
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
429.038 458.376
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 1.565.454 3.635.575
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.565.454 3.635.575
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[11] 823.835 1.692.036
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
51.731.648 24.348.501
TOPLAM VARLIKLAR
305.655.894 405.934.261
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
[4] 0 3.000.000
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 3.000.000
Banka Kredileri
0 3.000.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.542.553 4.143.284
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.542.553 4.143.284
Banka Kredileri
[4] 5.542.553 4.143.284
Diğer Finansal Yükümlülükler
36.653 44.187.009
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
[5] 36.653 44.187.009
Ticari Borçlar
[6] 98.706.888 132.884.363
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
98.706.888 132.884.363
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[7] 1.159.170 264.404
Diğer Borçlar
1.017.545 967.221
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
[8] 1.017.545 967.221
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.093.612 8.417.713
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[10] 6.093.612 8.417.713
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
[11] 7.279.548 9.745.275
Kısa Vadeli Karşılıklar
[16] 524.244 403.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
485.744 365.120
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
38.500 38.500
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.241.164 39.847.551
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[15] 13.241.164 39.847.551
ARA TOPLAM
133.601.377 243.860.440
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
133.601.377 243.860.440
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.404.888 5.879.837
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.404.888 5.879.837
Banka Kredileri
[4] 1.404.888 5.879.837
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
[16] 1.964.761 1.244.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.964.761 1.244.285
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.369.649 7.124.122
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
136.971.026 250.984.562
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
168.684.868 154.949.699
Ödenmiş Sermaye
[18] 99.687.500 99.687.500
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[19] 1.332.049 1.332.049
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.481.090 -2.145.348
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.481.090 -2.145.348
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[20] -2.481.090 -2.145.348
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.439.629 3.848.272
Yasal Yedekler
[21] 6.439.629 3.848.272
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] 40.631.015 14.479.701
Net Dönem Karı veya Zararı
23.075.765 37.747.525
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
168.684.868 154.949.699
TOPLAM KAYNAKLAR
305.655.894 405.934.261
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
[23] 1.129.150.927 652.817.412 352.270.195 275.631.217
Satışların Maliyeti
[23] -1.088.770.932 -617.628.243 -341.164.552 -258.180.167
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
40.379.995 35.189.169 11.105.643 17.451.050
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
40.379.995 35.189.169 11.105.643 17.451.050
Genel Yönetim Giderleri
[24] -8.059.231 -5.237.188 -3.012.749 -1.876.551
Pazarlama Giderleri
[25] -8.613.568 -7.753.742 -3.387.992 -3.642.057
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[26] 3.202.437 1.783.568 239.874 448.958
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[26] -321.164 -763.095 -42.151 -309.523
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.588.469 23.218.712 4.902.625 12.071.877
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[27] 0 2.658.379 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[27] 0 0 0 415.822
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.588.469 25.877.091 4.902.625 12.487.699
Finansman Gelirleri
[28] 7.313.159 3.022.838 3.949.316 1.293.182
Finansman Giderleri
[28] -2.570.608 -1.197.341 -439.720 -89.739
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.331.020 27.702.588 8.412.221 13.691.142
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[11] -8.255.255 -3.439.273 -2.119.919 -43.296
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-7.279.548 -2.658.907 -1.905.548 348.725
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-975.707 -780.366 -214.371 -392.021
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.075.765 24.263.315 6.292.302 13.647.846
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.075.765 24.263.315 6.292.302 13.647.846
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
23.075.765 24.263.315 6.292.302 13.647.846
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-335.742 -115.650 -374.426 -47.603
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[16] -419.678 -144.562 -468.033 -59.503
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
83.936 28.912 93.607 11.900
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[11] 83.936 28.912 93.607 11.900
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-335.742 -115.650 -374.426 -47.603
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.740.023 24.147.665 5.917.876 13.600.243
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
22.740.023 24.147.665 5.917.876 13.600.243
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973637
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