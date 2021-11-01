***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









120.334.098Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler809.627 13.658.142 -14.467.769 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-115.650 24.263.315 24.147.665 24.147.665Dönem Karı (Zararı)24.263.315 24.263.315 24.263.315Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-115.650 -115.650 -115.650Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-3.176.841 -3.176.841 -3.176.841Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-49.791 -49.791 -49.791Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler99.687.500 1.332.049 -2.355.707 3.848.272 14.479.702 24.263.315 141.255.131 141.255.131Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler99.687.500 1.332.049 -2.145.348 3.848.272 14.479.701 37.747.525 154.949.699 154.949.699Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler37.747.525 -37.747.525 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-335.742 23.075.765 22.740.023 22.740.023Dönem Karı (Zararı)23.075.765 23.075.765 23.075.765Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-335.742 -335.742 -335.742Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları2.591.357 -11.596.211 -9.004.854 -9.004.854Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler99.687.500 1.332.049 -2.481.090 6.439.629 40.631.015 23.075.765 168.684.868 168.684.868Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI126.330.088 81.497.698Dönem Karı (Zararı)23.075.765 24.263.315Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)23.075.765 24.263.315Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler16.280.913 287.062Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler[12,13] 1.034.028 796.586Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler[6, 8, 16] 285.802 -1.766.256Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler421.422 -1.447.832Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-135.620 -318.424Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-430.430 -210.861Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-2.963 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-427.467 -210.861Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler[11] 952.137 780.366Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler[14,15] 14.439.376 687.227İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler98.093.516 61.548.599Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[6] 35.472.036 96.901.464İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6.224İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)35.472.036 96.895.240Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[8] -181.474 -643.081İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-181.474 -643.081Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler[9] 132.773.982 -106.095.165Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)[10] 6.592.179 17.820.419Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[6] -34.177.475 52.445.396İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-34.177.475 52.445.396Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)[7] -33.125 -89.410Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler50.324 94.617İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)[8] 50.324 94.617Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)[10] -2.324.101 1.286.580İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-40.078.830 -172.221Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-40.078.830 -172.221Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları137.450.194 86.098.976Ödenen Temettüler-9.004.854 -3.176.841Vergi İadeleri (Ödemeleri)[11] -2.115.252 -1.374.646Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -49.791YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-31.364.437 -6.112.391Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları[13] -15.239.193 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri[12, 13] 869.749 3.056.139Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri869.749 3.056.139Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[12, 13] -16.994.993 -9.168.530Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-16.994.993 -9.168.530FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-50.223.073 -97.666.103Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.402.232 -2.410.302Kredilerden Nakit Girişleri1.402.232 -2.410.302Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[4,5] -51.625.305 -95.255.801Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-51.625.305 -95.255.801YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)44.742.578 -22.280.796NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)44.742.578 -22.280.796DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ65.707.067 47.558.731DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ110.449.645 25.277.935Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[3] 110.449.645 65.707.067Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar[6] 100.330.325 135.239.274İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar100.330.325 135.239.274Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar[8] 802.974 562.895İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar802.974 562.895Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar[9] 35.348.990 168.122.972Peşin Ödenmiş Giderler[10] 1.050.684 5.809.585İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.050.684 5.809.585Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar[11] 5.571.556 5.913.824Diğer Dönen Varlıklar[14] 370.072 230.143İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar370.072 230.143ARA TOPLAM253.924.246 381.585.760TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR253.924.246 381.585.760DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar1.000 1.000Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar[8] 176.398 185.338İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar176.398 185.338Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar[12] 33.496.730 18.376.177Arazi ve Arsalar350.021 350.021Tesis, Makine ve Cihazlar638.138 205.515Taşıtlar1.179.196 0Mobilya ve Demirbaşlar1.582.420 989.669Özel Maliyetler1.073.640 1.378.816Yapılmakta Olan Yatırımlar28.122.488 14.473.385Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar550.827 978.771Maddi Olmayan Duran Varlıklar[13] 15.668.231 458.375Şerefiye15.239.193 0Diğer Haklar0 -1Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar429.038 458.376Peşin Ödenmiş Giderler[10] 1.565.454 3.635.575İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.565.454 3.635.575Ertelenmiş Vergi Varlığı[11] 823.835 1.692.036Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR51.731.648 24.348.501TOPLAM VARLIKLAR305.655.894 405.934.261KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar[4] 0 3.000.000İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 3.000.000Banka Kredileri0 3.000.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.542.553 4.143.284İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.542.553 4.143.284Banka Kredileri[4] 5.542.553 4.143.284Diğer Finansal Yükümlülükler36.653 44.187.009Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler[5] 36.653 44.187.009Ticari Borçlar[6] 98.706.888 132.884.363İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar98.706.888 132.884.363Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[7] 1.159.170 264.404Diğer Borçlar1.017.545 967.221İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar[8] 1.017.545 967.221Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.093.612 8.417.713İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[10] 6.093.612 8.417.713Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü[11] 7.279.548 9.745.275Kısa Vadeli Karşılıklar[16] 524.244 403.620Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar485.744 365.120Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar38.500 38.500Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.241.164 39.847.551İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[15] 13.241.164 39.847.551ARA TOPLAM133.601.377 243.860.440TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER133.601.377 243.860.440UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.404.888 5.879.837İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.404.888 5.879.837Banka Kredileri[4] 1.404.888 5.879.837Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar[16] 1.964.761 1.244.285Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.964.761 1.244.285Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.369.649 7.124.122TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER136.971.026 250.984.562ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar168.684.868 154.949.699Ödenmiş Sermaye[18] 99.687.500 99.687.500Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[19] 1.332.049 1.332.049Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.481.090 -2.145.348Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.481.090 -2.145.348Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[20] -2.481.090 -2.145.348Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.439.629 3.848.272Yasal Yedekler[21] 6.439.629 3.848.272Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[22] 40.631.015 14.479.701Net Dönem Karı veya Zararı23.075.765 37.747.525TOPLAM ÖZKAYNAKLAR168.684.868 154.949.699TOPLAM KAYNAKLAR305.655.894 405.934.261Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[23] 1.129.150.927 652.817.412 352.270.195 275.631.217Satışların Maliyeti[23] -1.088.770.932 -617.628.243 -341.164.552 -258.180.167TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)40.379.995 35.189.169 11.105.643 17.451.050Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)40.379.995 35.189.169 11.105.643 17.451.050Genel Yönetim Giderleri[24] -8.059.231 -5.237.188 -3.012.749 -1.876.551Pazarlama Giderleri[25] -8.613.568 -7.753.742 -3.387.992 -3.642.057Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[26] 3.202.437 1.783.568 239.874 448.958Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[26] -321.164 -763.095 -42.151 -309.523ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)26.588.469 23.218.712 4.902.625 12.071.877Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler[27] 0 2.658.379 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler[27] 0 0 0 415.822FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)26.588.469 25.877.091 4.902.625 12.487.699Finansman Gelirleri[28] 7.313.159 3.022.838 3.949.316 1.293.182Finansman Giderleri[28] -2.570.608 -1.197.341 -439.720 -89.739SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)31.331.020 27.702.588 8.412.221 13.691.142Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri[11] -8.255.255 -3.439.273 -2.119.919 -43.296Dönem Vergi (Gideri) Geliri-7.279.548 -2.658.907 -1.905.548 348.725Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-975.707 -780.366 -214.371 -392.021SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)23.075.765 24.263.315 6.292.302 13.647.846DÖNEM KARI (ZARARI)23.075.765 24.263.315 6.292.302 13.647.846Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları23.075.765 24.263.315 6.292.302 13.647.846Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-335.742 -115.650 -374.426 -47.603Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[16] -419.678 -144.562 -468.033 -59.503Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler83.936 28.912 93.607 11.900Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[11] 83.936 28.912 93.607 11.900Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-335.742 -115.650 -374.426 -47.603TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)22.740.023 24.147.665 5.917.876 13.600.243Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları22.740.023 24.147.665 5.917.876 13.600.243http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973637BIST