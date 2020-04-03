***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBeyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. olarak 2020 senesi ilk çeyreğine bakıldığında"Peugeot marka satışlarında, Türkiye birincisi olduk ve Peugeot Türkiye'nin sattığı her 10 araçtan 1 adedini biz sattık"Peugeot Türkiye 2020 senesi ilk çeyreğinde toplam 7.786 adet satış ile toplam 124.403 adetli Türkiye pazarında %6,26 lik paya sahiptir,Peugeot Türkiye toplam satışı olan 7.786 adet satışın 810 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi %10,40 büyüklüğe ulaşılmıştır."Opel marka satışlarında, Türkiye birincisi olduk ve Opel Türkiye'nin sattığı her 7 araçtan 1 adedini biz sattık"Opel Türkiye 2020 senesi ilk çeyreğinde toplam 5.430 adet satış ile toplam 124.403 adetli Türkiye pazarında %4,36 lik paya sahiptir,Opel Türkiye toplam satışı olan 5.430 adet satışın 760 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi %14,00 büyüklüğe ulaşılmıştır."Citroen marka satışlarında, Türkiye ikincisi olduk, Citroen Türkiye'nin sattığı her 13 araçtan 1 adedini biz sattık"Citroen Türkiye 2020 senesi ilk çeyreğinde 4.269 adet satış ile toplam 124.403 adetli Türkiye pazarında % 3,43 lik paya sahiptir,Citroen Türkiye toplam satışı olan 4.269 adet satışın 329 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi % 7,71 büyüklüğe ulaşılmıştır.Bu rakamlar ışığında şirketimiz sene başında koymuş olduğu adetsel ve karlılık hedeflerine, daralan Pazar koşullarına rağmen,yüksek mesleki bilgi,etkin pazarlama çalışmaları ve sahip olduğu geçmişe dayalı ilişki yönetimi ile emin adımlar ile ilerlemektedir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834766BIST