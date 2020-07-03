***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBeyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. olarak 2020 senesi ilk yarısına bakıldığında"Peugeot marka satışlarında, Türkiye birincisi olduk ve Peugeot Türkiye'nin sattığı her 13 araçtan 1 adedini biz sattık"Peugeot Türkiye 2020 senesi ilk yarı yılda toplam 17.457 adet satış ile toplam 254.068 adetli Türkiye pazarında %6,87 lik paya sahiptir,Peugeot Türkiye toplam satışı olan 17.457 adet satışın 1.354 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi %7,76 büyüklüğe ulaşılmıştır."Opel marka satışlarında, Türkiye birincisi olduk ve Opel Türkiye'nin sattığı her 8 araçtan 1 adedini biz sattık"Opel Türkiye 2020 senesi ilk çeyreğinde toplam 12.536 adet satış ile toplam 254.068 adetli Türkiye pazarında %4,93 lik paya sahiptir,Opel Türkiye toplam satışı olan 12.536 adet satışın adedini Beyaz olarak 1.468 adedini gerçekleştirerek marka içi %11,71 büyüklüğe ulaşılmıştır."Citroen marka satışlarında, Türkiye üçüncüsü olduk, Citroen Türkiye'nin sattığı her 16 araçtan 1 adedini biz sattık"Citroen Türkiye 2020 senesi ilk çeyreğinde 10.365 adet satış ile toplam 254.068 adetli Türkiye pazarında % 4,08 lik paya sahiptir,Citroen Türkiye toplam satışı olan 10.365 adet satışın 652 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi % 6,29 büyüklüğe ulaşılmıştır.Bu rakamlar ışığında şirketimiz sene başında koymuş olduğu adetsel ve karlılık hedeflerine, daralan pazar koşullarına rağmen,yüksek mesleki bilgi,etkin pazarlama çalışmaları ve sahip olduğu geçmişe dayalı ilişki yönetimi ile emin adımlar ile ilerlemektedir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854520BIST