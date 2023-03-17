***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.03.2023 19:20
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2022 YILI GENEL KURUL SONUÇLARI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 23.02.2023
Genel Kurul Tarihi 17.03.2023
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No:1/1 Çankaya/Ankara
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2022 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
3 - 2022 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Şirketi, Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,
4 - 2022 Yılı hesap dönemine ait finansal tablo ve raporların görüşülmesi ve onaya sunulması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2022 dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun onaya sunulması,
6 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemi için kar dağıtımına yönelik önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
9 - 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - 2022 yılı hesap döneminde yapılan yardım ve bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2023 yılı hesap dönemindeki yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
11 - Şirket'in 2022 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde 2022 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve aynı konuda 2023 yılında işlem yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun onaya sunulması,
13 - Dilek ve görüşler,
14 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2022 Yılı Yapılan Genel Kurul Toplantısına ait, alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 BEYAZ FİLO 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 BEYAZ FİLO 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126041
BIST