***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.12.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalar20 Aralık 2023 tarihli özel durum açıklamamızda duyurulduğu üzere 1.000.000.000 TL (Bir Milyar Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde yurt içinde yapılması planlanan, 1 yılık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek, çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, tahvil ve/veya finansman bonosu ihracına ilişkin, ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığımız başvuru, Kurul'un 16 Şubat 2024 tarih ve 11/240 sayılı kararı ile ihraç tavanı 300.000.000 TL (Üçyüz Milyon Türk Lirası) olarak onaylanmış olup SPK'nın 2024/11 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayımlanmıştır. Başvuru Formu ve onaylı İhraç Belgesi ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251193BIST