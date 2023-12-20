Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

20.12.2023 18:59
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 20.12.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 20.12.2023

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından 20.12.2023 tarihinde alınan karara istinaden Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 24. maddesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliğ (VII-128.8) hükümlerine uygun olarak 1.000.000.000 TL (Bir Milyar Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde, çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, tahvil ve/veya finansman bonosu ihraç edilmesi amacıyla, gerekli onayların alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvurada bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 BAŞVURU FORMU.pdf
EK: 2 İHRAÇ BELGESİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227550


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.663
Değişim :  -0,82% |  -63,01
Açılış :  7.717  
Önceki Kapanış :  7.726  
En Düşük
7.615 En Yüksek
7.764
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SAMAT 49,50 84.329.001 % 10,00  
QNBFL 858,00 12.519.824 % 10,00  
ISGSY 23,76 58.460.860 % 10,00  
DOFER 26,64 121.764.458 % 9,99  
QNBFB 283,75 8.564.994 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 29,1230 29,1296 % 0,13  
Euro 31,9324 31,9490 % -0,04  
Sterlin 36,7871 36,9716 % -0,33  
Frank 33,6768 33,8797 % 0,03  
Riyal 7,7426 7,7814 % 0,14  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,29 24,32 % 0,66  
Platin 970,48 973,44 % 0,66  
Paladyum 1.217,44 1.221,70 % 0,66  
Brent Pet. 79,56 79,56 % 0,66  
Altın Ons 2.034,53 2.034,84 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru