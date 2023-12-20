***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.12.2023 18:59
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 20.12.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 20.12.2023
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından 20.12.2023 tarihinde alınan karara istinaden Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 24. maddesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliğ (VII-128.8) hükümlerine uygun olarak 1.000.000.000 TL (Bir Milyar Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde, çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, tahvil ve/veya finansman bonosu ihraç edilmesi amacıyla, gerekli onayların alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvurada bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 BAŞVURU FORMU.pdf
EK: 2 İHRAÇ BELGESİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227550
BIST