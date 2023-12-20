***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için SPK başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 20.12.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 20.12.2023Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından 20.12.2023 tarihinde alınan karara istinaden Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 24. maddesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliğ (VII-128.8) hükümlerine uygun olarak 1.000.000.000 TL (Bir Milyar Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde, çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, tahvil ve/veya finansman bonosu ihraç edilmesi amacıyla, gerekli onayların alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvurada bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 BAŞVURU FORMU.pdfEK: 2 İHRAÇ BELGESİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227550BIST