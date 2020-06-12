***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Dağıtım Teklif ve TablosuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Kar payı ödeme tarihleri güncellenmiştir.Karar Tarihi 21.05.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 15.06.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFOK00022 Peşin 0,0362828 3,62828 15 0,0308403 3,08403B Grubu, BEYAZ, TREBFOK00014 Peşin 0,0362828 3,62828 15 0,0308403 3,08403Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 16.06.2020 18.06.2020 17.06.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFOK00022 0 0B Grubu, BEYAZ, TREBFOK00014 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 21.05.2020 tarihli toplantısındaŞirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait olan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14-1 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış 2019 yılı konsolide finansal tablolarına göre ortaya çıkan 14.467.769 TL dağıtılabilir dönem karı üzerindeki tasarruflarla ile ilgili görüşmeler sonucundaŞirket dönem karının %25'ine karşılık gelen 3.616.942,25 TL brüt, 3.074.400,91 TL'sının net pay başına brüt 0,03628 TL ve net 0,03084 TL olmak üzere 18 Haziran 2020 tarihinden itibaren nakdenDağıtılabilir dönem karından yasal karşılıklar ve bedelsiz yapılan birinci temettü ödemesi sonrasında kalan tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,Belirtilen duruma göre hazırlanmış ekteki kar dağıtım tablosunun 2019 yılı hesap dönemi sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısında ortakların görüşüne sunulmasına,karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. 2019 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUBEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. 01.01.2019/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 99.687.5002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 4.984.375* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 18.617.663 20.671.3214. Vergiler ( - ) -4.149.894 -4.478.791,75. Net Dönem Kârı 14.467.769 16.192.529,36. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 809.626,47 809.626,478. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 13.658.142,54 13.388.142,54Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 45.00010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 13.703.142,5411. Ortaklara Birinci Kâr Payı 3.616.942,25* Nakit 3.616.942,25* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 10.041.200,2920. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 3.392,44 0,11 0,3084 3,08B Grubu 3.071.008,47 99,89 0,3084 3,08TOPLAM 3.074.400,91 100 0,3084 3,08http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851064BIST