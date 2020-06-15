***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Dağıtım Teklifi (Genel Kurul Sonucu)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 21.05.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 15.06.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFOK00022 Peşin 0,0362828 3,62828 15 0,0308403 3,08403B Grubu, BEYAZ, TREBFOK00014 Peşin 0,0362828 3,62828 15 0,0308403 3,08403Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 16.06.2020 18.06.2020 22.06.2020 19.06.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFOK00022 0 0B Grubu, BEYAZ, TREBFOK00014 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 21.05.2020 tarihli toplantısındaŞirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait olan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14-1 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış 2019 yılı konsolide finansal tablolarına göre ortaya çıkan 14.467.769 TL dağıtılabilir dönem karı üzerindeki tasarruflarla ile ilgili görüşmeler sonucundaŞirket dönem karının %25'ine karşılık gelen 3.616.942,25 TL brüt, 3.074.400,91 TL'sının net pay başına brüt 0,03628 TL ve net 0,03084 TL olmak üzere 18 Haziran 2020 tarihinden itibaren nakdenDağıtılabilir dönem karından yasal karşılıklar ve bedelsiz yapılan birinci temettü ödemesi sonrasında kalan tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,Belirtilen duruma göre hazırlanmış ekteki kar dağıtım tablosunun 2018 yılı hesap dönemi sonuçları Olağan Genel Kurul'da görüşülüp oybirliği ile kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. 2019 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUBEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. 01.01.2019/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 99.687.5002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 4.984.375* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 18.617.663 20.671.3214. Vergiler ( - ) -4.149.894 -4.478.791,75. Net Dönem Kârı 14.467.769 16.192.529,36. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 809.626,47 809.626,478. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 13.658.142,54 13.388.142,54Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 45.00010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 13.703.