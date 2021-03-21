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***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.03.2021 13:08



***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Kar Dağıtım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 19.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFOK00022 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, BEYAZ, TREBFOK00014 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFOK00022 9.936,54 9,03321
B Grubu, BEYAZ, TREBFOK00014 8.995.051,86 9,03321

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 99.687.500
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 4.984.375
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 47.796.312 44.296.702,31
4. Vergiler ( - ) 10.048.787 9.745.274,51
5. Net Dönem Kârı 37.747.525 34.551.427,8
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.727.571,39 1.727.571,39
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 36.019.953,61 32.823.856,41
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 36.019.953,61
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz 9.004.988,4
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 23.818.868,01
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 9.936,54 0,11 0,09 9
B Grubu 8.995.051,86 99,89 0,09 9,02824
TOPLAM 9.004.988,4 100 0,09 9,02824

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait olan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14-1 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış 2020 yılı finansal tablolarına göre ortaya çıkan 36.019.953 TL dağıtılabilir dönem karı ve özkaynaklarda yer alan ortaklara dağıtılabilecek diğer fonlar üzerinde yapılacak tasarruflarla ilgili görüşmeler sonucunda
2020 yılı hesap dönemine ait olan 36.019.953 TL'lik dağıtılabilir dönem karının %25'ine karşılık gelen 9.004.988,40 TL'nin bedelsiz pay olarak ortaklarımıza dağıtılmasına,
- dağıtılabilir dönem karından yasal karşılıklar ve bedelsiz yapılan birinci temettü ödemesi sonrasında yasal kayıtlarda kalacak tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- belirtilen duruma göre hazırlanmış ekteki kar dağıtım tablosunun 2020 yılı hesap dönemi sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısında ortakların görüşüne sunulmasına,
- 9.004.988,40 TL'lik bedelsiz dağıtılacak tutarın (çıkarılmış sermayenin % 9,03 oranındaki) genel kurulda alınacak karara göre Şirketimiz mevcut 99.687.500 TL'lik çıkarılmış sermayesine eklenmesine,
- Artırılması planlanan 9.004.988,40 TL'lık sermayeyi temsil edecek herbiri 1.-TL nominal değerde payların, 9.936,54 TL'lik kısmının A Grubu nama yazılı, 8.995.051,86 TL'lik kısmının B grubu hamiline yazılı olarak çıkarılmasına ve bedelsiz payların ortaklarımıza payları oranında kayden dağıtılmasına,
- Sermaye artırımı nedeniyle esas sözleşmenin 6. maddesinin tadiline,
- Gerekli izinlerin alınmasını teminen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve sermaye artırımı ile ilgili diğer yasal prosedürün tamamlanmasına,
- Sermaye artırımı ve kar dağıtım prosedürü ile ilgili hususların yürütülmesi için Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Gürkan Gençler'in görevlendirilmesine,
- Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, konusunda tekliflerin genel kurulda görüşülerek onaya sunulmasına
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919522


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