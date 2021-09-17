***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
17.09.2021 19:10
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Şirketimizin Uzun vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunu (TR) A, Kısa vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunu (TR) A1 olarak derecelendirmiş, görünümü ise stabil olarak belirlemiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964401
BIST
17:591.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,40
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.427
En Düşük
1.412
17:598,6381
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1123
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5100
|
8,6556
En Düşük
8,5060
17:5910,1441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0852
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1765
En Düşük
10,0237
17:59486,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 6,25
|Açılış
|: 486,77
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
488,34
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TEZOL
|18,44
|13.342.207
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|5.345.984
|% 9,95
|
|AKYHO
|2,71
|32.637.000
|% 9,72
|
|GLRYH
|2,62
|15.259.778
|% 8,71
|
|SNKRN
|26,56
|1.045.989
|% 8,41
|
|ISKPL
|7,21
|262.844.439
|% -9,99
|
|KTSKR
|64,90
|24.322.523
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,05
|77.050.229
|% -9,48
|
|NUGYO
|14,69
|34.343.342
|% -9,43
|
|ORCAY
|16,92
|186.150.028
|% -8,29
|
|THYAO
|12,72
|1.606.520.709
|% 2,00
|
|GARAN
|9,39
|1.439.914.248
|% -1,16
|
|EREGL
|17,04
|608.198.491
|% -0,41
|
|YEOTK
|51,40
|523.131.694
|% -0,77
|
|TUPRS
|108,70
|516.181.620
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,45
|486.049.216
|% -0,81
|
|GARAN
|9,39
|1.439.914.248
|% -1,16
|
|THYAO
|12,72
|1.606.520.709
|% 2,00
|
|IHGZT
|1,05
|77.050.229
|% -9,48
|
|KRDMD
|6,73
|489.743.487
|% -2,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6353
|8,6381
|% 1,32
|
|Euro
|10,1335
|10,1441
|% 0,85
|
|Sterlin
|11,8499
|11,9093
|% 1,11
|
|Frank
|9,2420
|9,2977
|% 1,01
|
|Riyal
|2,2968
|2,3083
|% 1,37
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|0,09
|
|Altın Gr.
|487
|487
|6,12
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.258
|18,00
|
|Tam
|3.191
|3.273
|18,03
|
|Yarım
|1.542
|1.583
|8,72
|
|Çeyrek
|774
|792
|4,36
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,51
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,23
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,78
|74,78
|-0,89
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 56 kaybederek (% -0.29 ) 1, 240
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARFA, AKYHO, TEZOL
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KTSKR, ISKPL, IHGZT
-
17:57
DOCO, TEZOL, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ORCAY, KTSKR, ERBOS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında