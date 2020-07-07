***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBeyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. daha önceki senelerde olduğu gibi, Fortune Dergisi tarafından Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin şeçildiği ve yayınlandığı Fortune 500 listesinde yer almıştır.Türkiye'nin en büyük 500 şirketi listesinde, geçen sene 427. sırada yer alan şirketimiz, bu sene 32 basamak yükselerek 395. sırada yer almıştır.Şirketimiz, gelecek senelerde de başarılarını sürdürerek, daha yukarı sıraları hedeflemektedir.Kamuoyunun dikkatine saygı ile sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856174BIST