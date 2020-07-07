***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2020 18:03
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. daha önceki senelerde olduğu gibi, Fortune Dergisi tarafından Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin şeçildiği ve yayınlandığı Fortune 500 listesinde yer almıştır.
Türkiye'nin en büyük 500 şirketi listesinde, geçen sene 427. sırada yer alan şirketimiz, bu sene 32 basamak yükselerek 395. sırada yer almıştır.
Şirketimiz, gelecek senelerde de başarılarını sürdürerek, daha yukarı sıraları hedeflemektedir.
Kamuoyunun dikkatine saygı ile sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856174
BIST
18:05119.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 853,61
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.745
En Düşük
117.075
18:056,8595
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8520
18:057,7556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0108
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
18:05395,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,85
|Açılış
|: 395,60
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
396,50
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|58.060.746
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,64
|1.762.360
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.397.901
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,69
|9.177.476
|% 9,98
|
|ALGYO
|17,86
|122.739.631
|% 9,98
|
|SKTAS
|3,07
|86.490.406
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|237.916.777
|% -9,78
|
|KRDMA
|4,20
|19.625.744
|% -7,69
|
|AYCES
|38,00
|155.929
|% -7,32
|
|UFUK
|5,41
|67.808
|% -6,72
|
|EKGYO
|2,24
|4.375.901.969
|% 4,67
|
|SISE
|6,49
|2.253.858.357
|% 8,71
|
|PETKM
|4,42
|1.811.298.316
|% 4,25
|
|ODAS
|2,86
|1.611.028.055
|% 0,70
|
|GARAN
|8,32
|1.557.074.320
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,24
|4.375.901.969
|% 4,67
|
|ODAS
|2,86
|1.611.028.055
|% 0,70
|
|PETKM
|4,42
|1.811.298.316
|% 4,25
|
|IHLGM
|1,88
|748.544.875
|% 2,17
|
|SISE
|6,49
|2.253.858.357
|% 8,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6058
|8,6489
|% 0,71
|
|Frank
|7,2556
|7,2993
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8230
|1,8322
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|10,65
|
|Altın Gr.
|396
|396
|2,05
|
|Cumhuriyet
|2.563
|2.583
|12,40
|
|Tam
|2.638
|2.651
|12,70
|
|Yarım
|1.281
|1.297
|6,30
|
|Çeyrek
|641
|649
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,32
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|4,03
|4,04
|0,00
|
|B. Petrol
|43,19
|43,19
|0,09
|
Seans Raporu
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17:59ORGE
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17:58PEKGY
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17:57ADEL
Yüzde 7.81 oranında artışla 17.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 281, 357 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, PGSUS, THYAO
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1080, 04 artarak (% 0.99 ) 110, 524