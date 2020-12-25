***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.12.2020 18:28
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Balıkesir'de Opel, Peugeot, Citroen markaları satış ve satış sonrası servis hizmeti ile 2.el araç satış faaliyetinde bulunulacak plazanın inşaatı devam etmektedir.
Daha önceden duyurusunu yapmış olduğumuz, Aralık 2020 sonunda bitmesi planlanan plaza inşaatı, Covid-19 salgınını önleme kapsamında hükümetimizin aldığı sokağa çıkma kısıtlaması, seyahat kısıtlaması, mesai saatleri düzenlemesi gibi önlemler neticesinde işgücü kaybı ve malzeme tedariğinde zorluklar yaşanmış, öngörülemeyen bu nedenler sonucunda plaza inşaatı belirtilen tarihe yetişmemiştir.
Plazanın Mart 2021 sonunda bitmesi planlanmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895012
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|SISE
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|Gümüş.Ons
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|25,81
|-0,01
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|6,29
|6,30
|0,01
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|51,37
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