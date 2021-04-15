***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKomite Seçimi Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2021/09 sayılı kararına istinaden Şirket esas sözleşmesinin 4. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, N56 sayılı Tebliği uyarınca,Yönetim Kurulumuz içerisinde Denetim Komitesi , Kurumsal Yönetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi teşkil ettirilmesine,- Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Levent ERDEMİR'in Denetim Komitesi Başkanı, Sayın Cem ATALAY'ın Denetim Komitesi Üyesi olarak seçilmelerine,- Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Levent ERDEMİR'in Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gürkan GENÇLER ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sayın Semih Serkan ÜNALDI'nın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak seçilmelerine,- Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Levent ERDEMİR'in Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Sayın Cem ATALAY'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak seçilmelerine- Söz konusu Tebliğ hükümleri çerçevesinde, Aday Belirleme Komitesi, Ücret Komitesi ile ilgili tanımlanan görev ve sorumlulukların Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,Söz konusu komitelerin Çalışma Esasları'nın kabul edilmesine,Oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928449BIST