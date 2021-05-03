***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.05.2021 09:23
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi, Sayın Metin Ziya TANSU, 30.04.2021 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ettiğim/933990
BIST
10:401.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,26
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.409
En Düşük
1.400
10:408,2964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0214
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2666
10:409,9969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0263
|Açılış
|: 9,9650
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|Önceki Kapanış
|: 9,8150
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10,0355
En Düşük
9,9392
10:40474,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,97
|Açılış
|: 474,81
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|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler10:38
|MRSHL
|271,70
|1.186.514
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|7.082.639
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|5.685.557
|% 9,98
|
|DYOBY
|13,01
|7.490.953
|% 9,97
|
|TACTR
|28,92
|220.717
|% 9,96
|
|KRTEK
|10,53
|5.803.206
|% -10,00
|
|SNKRN
|27,94
|536.420
|% -9,99
|
|VAKFN
|23,66
|74.291.468
|% -9,97
|
|ATLAS
|1,67
|4.945.863
|% -7,22
|
|PETUN
|21,82
|10.440.344
|% -6,35
|
|THYAO
|12,57
|249.785.589
|% 2,78
|
|SISE
|7,65
|185.024.862
|% 1,86
|
|BIOEN
|18,15
|176.768.731
|% 1,91
|
|SASA
|36,56
|135.271.899
|% 2,12
|
|KOZAL
|112,60
|122.563.119
|% -0,35
|
|YKBNK
|2,12
|110.628.885
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,84
|45.988.770
|% 1,10
|
|SISE
|7,65
|185.024.862
|% 1,86
|
|THYAO
|12,57
|249.785.589
|% 2,78
|
|SKBNK
|1,11
|20.081.832
|% 1,83
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2996
|8,3042
|% 0,35
|
|Euro
|9,9849
|10,0051
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,4413
|11,4987
|% 0,36
|
|Frank
|9,0458
|9,1003
|% 0,21
|
|Riyal
|2,2047
|2,2157
|% 0,22
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|8,96
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,90
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,11
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,97
|0,06
|
|B. Petrol
|66,38
|66,38
|-0,38
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